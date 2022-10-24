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陳永傑：儲局重手加息 先苦後甜

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國11月份加息0.75厘似成定局，但12月的加息幅度，美國聯儲局成員卻繼續「鷹」姿颯颯，已經有人率先提出繼續加息0.75厘，幅度比原先估計的更大。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德說，不排除聯儲局在11及12月均加息0.75厘。如果今年再加息兩次，每次加0.75厘，政策利率目標範圍今年底將達到4.5厘至4.75厘。今年有貨幣政策決定權的布拉德說，明年的加息步伐將會取決於經濟數據。

另外，多名聯儲局成員都提及加息事宜。三藩市聯儲銀行行長戴利表示，聯儲局最有可能明年將政策利率目標範圍提高到4.5厘至5厘，然後保持該水平一段日子，以壓低需求，繼而遏止通脹升溫。

聯儲局理事庫克指出，通脹高企，需要持續收緊貨幣政策，直至通脹真正下降，還要繼續加息，而目前加息是為了避免以後做得更多。她說，通脹對低收入家庭損害特別嚴重，他們的生活水平可能下降，聯儲局必須繼續行動，直到完成遏制通脹的任務。

堪薩斯城聯儲銀行行長喬治支持繼續加息，包括最終利率及維持的時間都要超過原先預期；應該更緩慢及穩定地加息，需時讓政策影響傳遞至經濟層面，盡量減少市場波動。

多名聯儲局成員都偏向鷹派，要求繼續加息，而且今年未來兩次加息幅度都可能高達0.75厘。雖然這會衝擊樓市、股市等投資市場，但如果能夠將息口推高，從而壓低通脹這一隻怪獸，快速取得成果，就可以減少將來不停加息的可能，這比沒完沒了的加息對市場更好，因為可以更快見到加息盡頭。長線投資者屆時可以安心入市，不必擔憂無了期漫長的加息問題。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]