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廖偉強：樓價料離谷底不遠

標籤：廖偉強

【明報專訊】九七年亞洲金融風暴重創香港經濟，之後樓價下挫多達七成，大批業主淪為負資產一族，一個很重要的原因是當年很多人以高成數按揭買樓。

近年樓市較困難時期是2018年開始，先後經歷中美貿易戰、社會政治鬥爭、疫情肆虐，共折騰了香港4年。今次香港樓價下跌除了有疫情、通脹及加息的影響之外，還有移民潮及未能與內地通關的因素。樓價由高位至今已回落約12%，雖然有很多人預計樓價會進一步大跌，但筆者不以為然，皆因今次樓價下跌不像九七年後的跌市；當年因為有很多炒家入市，用家亦每每借貸過度，炒家不顧成本心急掟貨，形成骨牌效應，互相踐踏，引發樓市災難式下跌。

然而今次樓價下跌大不同，銀行借貸比例偏低，况且有超過六成以上的業主已供滿按揭，市場上主要是用家或長線投資者，並沒有出現像當年那麼多負資產的壓力，因此難以導致樓市崩潰。

疫情正在不斷變種，雖然傳播途徑快速，但是病毒殺傷力已變得薄弱，大部分人感染後並無生命危險，所以很多國家已經與病毒共存，一切經濟活動回復正常，相信香港離此亦不遠矣。至於息口方面，雖然香港亦有跟隨美國加息，但幅度溫和，不會對供樓造成很大的壓力，故影響樓價有限。移民潮方面，相信目前已達高峰期，之後慢慢會穩定下來，只會短暫影響樓價。

特首李家超剛公布的《施政報告》挾着搶企業、搶人才、加快土地供應等主張，筆者相信樓市將會漸趨穩定，樓價跌幅亦會減慢，預料第四季樓價離谷底已不遠了，如再有其他好消息，包括與內地通關，跌浪應可告終了。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]