馬泰陽：《施政報告》助穩樓市

在增地建屋方面，特首提出多方面創造土地供應，並加快造地程序，以及建議放寬申請強拍門檻。同時延續上屆政府提出發展「北部都會區」，並且全速造地建屋，期望於10年落成四成單位。除造地建屋，報告中亦提出六大基建，包括深港西部鐵路、中鐵線、將軍澳南延線等，推動運輸基建發展，相信能帶動地區人流，帶旺該區經濟，預料區內樓市將會受惠。

隨着政府大力發展「北部都會區」，計劃興建中鐵線，並由元朗錦上路途經葵涌連接九龍塘，因此，錦上路站未來勢必成為新界區主要的交通樞紐，有利該區的樓市發展，並有效刺激區內一帶樓價升值。參考早前珀瓏的銷售情况，一開賣即日沽清，即使現時市况回軟，仍有不少市民看好該區的發展潛力，趁機入市。

早前有不少的準買家觀望《施政報告》是否有減辣措施，現時塵埃落定，樓市雖然未去到十分「亢奮」的程度，但已有不少的新盤提速推售，配合「波叔plan」、降低壓測及減辣措施，相信能吸引買家出擊，為本地樓市注入新動力，料未來買家的入市步伐將會加快，對市場有提振作用，相信樓市於今年餘下的時間將靠穩發展。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]