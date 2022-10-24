年輕人趁低部署MPF自願供款

明報記者 龍彩霞

他坦言到今年第四季才將股票或債券資產，轉移至貨幣基金或保守類別基金已是太遲，現時應該等待吸納機會。據他了解，旗下混合型產品在上半年已將資產現金水平提高，更高於2008年時水平。他透露不少客戶因為現時的淡市，在資產配置上現金水平已達六至七成，主要是股債雙雙下跌影響了投資信心。他認為現時再提高現金水平已太遲，反而建議投資者可以在年底至明年年中作準備，待美國利率升至5厘附近，便開始部署提升股票水平。由於暫時未見中港企業盈利出現轉機，可直至明年3月兩會後，當政策開始明朗化，估值又超賣，投資者可以留意中港股市。

美元倘見頂 新興亞洲股市料勝港股

他亦看好當美元見頂時，新興亞洲股市表現會較中港股市為佳，例如印度及越南，因為該地區企業盈利會受惠美元轉弱。麥劍豪表示，未來平均利率會較過去十年為高，故看好高息債前景，惟現時強積金產品未有相關資產，他也與相關機構建議強積金應新增相關類別。

至於即將推出的積金易平台，麥劍豪表示初期會以被動型或跟蹤指數為主，故可以用低收費吸引客戶轉用。不少人士都低估所需的供款金額，令積金權益不足以應付退休生活。退休投資應該有長線目光，並把個人退休計劃計算在內。事實上，於市場波動期間一般投資者很難預測並跑贏市場。若果初出茅廬年青人把目光放眼未來10至15年，現時或許是一個較好的入市時機，因風險資產較政府債券更為便宜，且從長期來看，回報亦更加吸引。

多元化收益資產 可抗周期因素影響

就退休後的投資選擇而言，仍處於資本累積期的投資者可考慮一些能夠涵蓋各個資產類別的多元化收益策略，例如高股息股票、房託基金、企業債券及其他非傳統固定收益資產，並着重於已發展市場。因它們投資不同地區及資產帶來的多元化收益的特點，不太容易受個別行業及周期因素影響，而且為投資者帶來穩定的收益現金流。長期而言，每年平均收益回報可超過3%，再另外加上2%至3%的資本升值回報。

投資者在退休前可逐年增加這部分的投資，透過紀律投資方式鎖定財富。倘若在未來3至5年退休，亦可預留一小部分投資（即10%至15%）配置於股票等風險資產。原因是數年之內，市場波動或有所緩和，而未來3至5年的經濟狀況亦將較現時有所改善，投資者將有更多緩衝時間消化現時短期的市場風險。

若投資者於兩年之內退休，建議投資者不再涉足風險資產，隨着市場逐漸轉好，將資金重新調配至債券等防禦性資產。因未來12至18個月左右疫情可能不會完全完結，市場很可能維持波動，即將退休的投資者不應該去承受市場的潛在下跌。

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[退休綢繆]