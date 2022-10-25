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二十大閉幕 港股瀉千點成交1617億 外資狠沽A股 滬深股通流走179億新高

【明報專訊】中共二十大閉幕，領導新班子中獨欠熟悉經濟或金融的官僚，加上放寬防疫措施無望，經濟活動不時受影響的情况恐持續，引發投資者的悲觀情緒，令中、港股市昨日齊受壓。上證綜合指數跌逾2%，低見2977點；滬深300指數亦見兩年半低位，插近3%，低見3633點。外資明顯出貨，透過滬深股通單日淨賣出A股涉達179.11億元人民幣創紀錄新高。恒指全日跌逾千點，連跌4日，成交增至1617億元，主要重磅科網股再成「開刀」對象，普遍跌逾10%，最終只能險守15000點邊緣。

明報記者 陳偉燊

高盛發表報告直指，一如較早前預期，不認為二十大會在政策上有重大變動，並重申偏好A股多過離岸股，原因是欠缺市場導向的領導人入常委，消息將令後者的風險溢價在短期內提升。該行相信新領導層會強化「共富」，因此會對個別國企有利。

在欠缺利好消息支持下，內地A股市場昨日明顯被質低，經深、滬股通（外資買賣Ａ股）的淨賣出創179.11億元的紀錄。單是白酒股茅台（滬：600519）及五糧液（深：000858），便分別錄43.67億元及5.9億元人民幣淨流出。

港股亦難獨善其身，恒指昨日低開316點後便反覆向下，最終全日急瀉1030點，跌幅高達6.4%，創出13年半低位。科指及國指亦分別急插9.7%及7.3%，分別創出新低及14年低位，成為全球表現最差市場。

科網內房成跌市重災區 普遍挫一成

港股在大跌市下成交湧現，全日主板成交額高達1617億元，較上周五多出677.3億元，「北水」經港股通淨流入66.9億元，為連續13天錄淨流入，反映內地資金趁低南下吸納，當中騰訊（0700）獲淨流入30.56億元佔最多。在跌市中，科網股成重災區並普遍跌逾10%，美團（3690）、京東（9618）、百度（9888）及騰訊分別大跌14.8%、13.2%、12.2%及11.4%。內房股亦持續向下，份屬大藍籌的龍湖（0960）跌幅最大，插水幅度高達15.1%。在跌市中，相對落後的長建（1038）及創科（0669）成逆市奇葩，分別升4.1%及2.3%。

恒指12月認沽期權開倉位見9000點

截至昨晚10時半，夜期已跌穿15000點，現報14,969點，低水212點。根據港交所的恒指期權網頁顯示，遠期的12月份恒生指數期權市場，由15000點以下，全部均只開倉做認沽，最低而有成交的開倉位則越拉越低，最低見9000點。

大華繼顯董事梁偉源表示，加息因素持續困擾市場，加上防疫及和共富政策不變，就算港股已處於超賣，外資亦寧願沽貨離場後靜觀其變。他更說，在市場成交擴大同時，沽空比率不升反跌，並由上周五的25.7%跌至昨天的19.71%，見外資盤已並非如過往般沽空獲利，而是改為直接沽貨離場。