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離岸人幣曾見7.331 挫逾千點子

標籤：人民幣

【明報專訊】昨日除港股外，人民幣亦被急沽，離岸價昨日低開約500點子（1元等於1萬點子），跌至7.277水平，直至人民銀行公布中間價報7.123，發出偏強信號，離岸價一度拉回7.246水平。惟隨着港股開市，離岸價跌浪再開展，傍晚跌穿7.3後，在紐約交易時段跌幅擴大至1000點子以上，截至晚上9時離岸價報7.331，下跌1041點子或1.44%，除了再創2010年設立離岸價以來新低，亦創2019年8月5日美國對中國3000億美元進口貨品徵收關稅後的最大單日點子跌幅。

人民幣在岸價報7.2634，下跌230點子，創2008年1月以來新低。美匯指數升0.42%至112.33，惟較上月底的20年高位114.78仍有一段距離。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，人民幣下跌有自身的基本因素。李若凡表示，昨日外資通過滬深股通淨沽出179.11億元人民幣創歷來新高，對人民幣帶來一定拋售壓力；經濟因素方面，中共二十大會議期間，沒有出現市場所期待的放寬動態清零及進一步放寬樓市政策，對內地零售和房地產投資增長繼續帶來壓力，影響經濟增長，而人行需再進一步寬鬆貨幣政策，外圍加息亦導致外需疲弱，影響貿易順差。另外，美國國債孳息率近日上升，亦拉大與人民幣的利差。

星展料人行容許人幣下跌

對於人行會否更大程度容忍人民幣下跌以幫助出口，李若凡認為過去兩年中國出口強勁，人民幣匯率亦處於高位，可見匯率對中國出口影響較少，主要視乎外地的需求。她指兌一籃子貨幣的人民幣指數仍處於101點高位，因此只要人民幣雙向波動地下行，預料人行會基於人民幣自身的基本因素，容許人民幣下跌。