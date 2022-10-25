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金利豐獲朱太提私有化 NAV折讓80%

【明報專訊】停牌超過一星期的金利豐（1031）宣布，集團控股股東及行政總裁朱李月華，將以每股作價0.3元，透過安排計劃方式將集團進行私有化。出價較10月14日停牌前收市價0.203元溢價47.78%，但相比截至今年3月底每股資產淨值（NAV）1.15166元折讓約80.22%，整個私有化代價約10.37億元，大股東表明不會再提價，股份今日上午九時復牌。

每股0.3元 大股東表明不會提價

目前控股股東朱李月華及一致行動人士持有約74.61%股份，故是次私有化的股份數目達34.57億股、即佔25.39%。金利豐指出，將需要在指定的法院會議內，取得涉及私有化股份的價值不少於75%的股東投贊成票，少於10%投反對票，始獲通過。集團指出，完成私有化後，大股東會繼續維持現有業務運作，亦無意將股份安排到其他市場上市，但是會審核業務、架構及方向之策略後，可能不時實施變動者則除外。

須不少於75%私有化股東投贊成票

該集團解釋，大股東提出私有化，由於金融市場波動導致資產重估，整體投資情緒變得謹慎，集團將繼續就提供金融服務業務採取審慎態度。另外，集團亦在澳門從事博彩及酒店業務，亦受到疫情影響，加上當地賭牌正進行競投，要到年底前才完成，當地生意何時恢復仍然未能夠確定。因此是次私有化方案，可提供具吸引力的溢價供股東退出及變現，加上考慮到過去11年沒有進行過股本集資，上市亦產生成本及開支，因此建議私有化。