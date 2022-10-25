1個月拆息14年最高 經絡：下月料加息0.25厘

據香港銀行公會公布，1個月拆息昨升至3.01685厘，為2008年10月底以來高位；3個月拆息與1年期拆息分別升越4.3厘及5.1厘，見14年及逾6年高位。

料港銀結餘短期跌穿千億

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明相信，本港銀行體系結餘將於短期內將跌穿千億元關，而市場料下月美聯儲局再度大幅加息0.75厘。在資金成本壓力下，本港銀行11月加息幅度將提高至0.25厘。港息跟隨美息口上升，料進一步推升新做按揭客戶的實際按息水平。

中原按揭董事總經理王美鳳亦同意，1個月港元拆息升破3厘，反映銀行資金成本的1個月拆息，已明顯高於市場按息介乎2.625厘至2.875厘，銀行有壓力再加P，預期下月加幅為0.25厘。新做H按息率最低約為1個月拆息+1.3厘，並以約2.625厘為「封頂息」，市場上所有H按早已在支付封頂息。

美聯儲局9月第3度加息0.75厘，令本輪加息周期累積加幅達3厘。本港銀行則於上次9月會議後，首次跟隨加P，幅度為0.125厘。美聯儲局將於下周二、三，一連兩天開會議息，利率期貨市場最新預期再次加息0.75厘機會逾九成；上周有聯儲局官員為12月加息預期降温，市場現預期12月加息0.5厘及0.75厘的機會大致均等。