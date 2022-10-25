金管局推商業數據通 新世界加入

郭志華又表示，由於使用該應用或涉及借貸資料，因此會員亦不便對外透露。 他建議當局可加大宣傳功夫，包括短片、小冊子，亦可主動派專員到商會介紹有關應用，以至加快系統落地，在執行方案上與業界進一步融合。他又形容， 該系統屬「好嘢」，業界亦感興趣，可增加中小企的融資渠道。

試行至今批出逾16億中小企貸款

金管局表示，在試行階段吸引23間積極從事中小企業務的銀行，包括中銀香港、花旗、恒生和滙豐等傳統商業銀行，虛擬銀行則有螞蟻（香港）、平安壹賬通（香港）和眾安。至於期內有10間數據提供方參與，其中6間擁有大量中小企數據的主要數據提供方，已率先加入「商業數據通」，包括貿易通電子貿易、香港電訊支付公司和新世界發展等。金管局指，將會讓銀行在企業同意下通過「商業數據通」獲取數據，現階段涉及的商業數據涵蓋電子貿易報關、電子商貿、供應鏈、支付及信貸紀錄等資料。

深圳海南分別赴港發行人幣債券

深圳市政府及海南省政府昨日宣布，將分別在香港發行不超過50億元離岸人民幣債券，其中海南省政府的債券將在本月內發行。債務工具中央結算系統將為這批債券提供託管服務。