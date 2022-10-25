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內地上季GDP增3.9% 勝預期 分析：結構問題短期難解 今季恐續弱

標籤：經濟

【明報專訊】原定上周二（18日）公布的中國9月經濟數據，終於在中共二十大會議結束揭盅，第三季GDP按年增長為3.9%，高於市場預期的3.3%，亦較上海遭封城時的第二季GDP增速0.4%反彈。不過9月各項經濟數據中，只有工業增加值明顯好過市場預期，投資、出口未見突出，零售、房地產投資增長較8月更進一步走弱。分析指出，上季GDP增長較佳主要受惠去年基數較低所致，但內地目前的經濟結構性問題，並非單憑短期刺激措施足以扭轉，預期第四季經濟將繼續疲弱。

明報記者 歐陽偉昉

成都上月初經歷兩周封城，其他大型城市亦有不同管控措施，9月社會消費品零售總額按年增長2.5%，為5月上海結束封城以來增速最差月份，餐飲收入再次跌入負增長的-1.7%，商品零售亦按年跌5.1%。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，雖然封控對9月製造業影響不大，但零售數據扣除通脹後近乎收縮，9月非製造業採購經理指數亦下跌2點至50盛衰分界線，以服務業佔內地經濟份額約53%，增長動力能否持續實在成疑。

專家：失業率升 經濟難言好轉

楊宇霆認為，失業率亦可反映整體經濟情况，9月按月升達0.2個百分點，即使第三季GDP增長錄得不錯增長，第四季或會再因基數效應按年再升逾3%，但也不能反映中國經濟已經好轉，與5%至5.5%的潛在增長率也有距離。目前內地經濟除了疫情防控、房地產市場放緩，亦有外圍經濟或有衰退影響中國出口，以至人口紅利開始減少等不利因素，在相關經濟結構問題有改善前，楊宇霆認為都難以改變內地經濟疲弱趨勢。

匯豐料政策重點轉為支持增長

9月工業增加值按年增6.3%，為2月以來較佳增長，匯豐認為是因為9月出口增長仍較為強韌，房地產政策放鬆和基建增加帶動建築材料的國內生產，加上早前高溫停電緩解，推動工業生產回升。匯豐認為，雖然內地經濟第三季明顯復蘇，但仍有不少下行壓力，疫情防控為零售帶來不確定性，房地產行業依然疲弱，外需亦進一步放緩。該行預計，隨着二十大結束，政府將提供進一步的全面寬鬆政策，當局未來幾個月政策重點轉向支持增長 。

展望10月數據，高盛指從高頻數據顯示，消費服務仍然疲弱，目前被劃為中高風險地區佔全國GDP的43%，近期更因二十大而加強管控，過去一周道路、地鐵客流量，和國內航班均下降；不過工業增長加快，至10月中鋼產量較去年同期高約10%，煤炭消耗量按年增長7%，而地方政府力求在10月底前完成發行5000億元人民幣的地方政府專項債券，以加強基建投資。