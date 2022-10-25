moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

百勝中國轉雙重上市 冀增流動性

標籤：經濟

【明報專訊】經營內地肯德基、必勝客的百勝中國（9987）昨日起於香港的第二上市地位轉為主要上市，正式在聯交所及紐交所雙重上市，同日起亦被納入滬港通及深港通名單之內。百勝中國首席執行官屈翠容表示，紐交所仍是十分重要的交易所，股東亦十分支持百勝雙重上市，有助增加流動性。她又稱，很驚喜及感激百勝首日主要上市就獲納入滬深港通名單，員工接下來亦可購買其股票，笑言是「double happiness（雙重快樂）」。

上半年已回購4億美元

港股昨日暴跌逾千點，百勝中國收市亦插8.6%至321.4元，成交金額3.91億元，較過去20日平均成交金額1.24億元高出2.15倍。屈翠容解釋，董事會一直有考慮雙重上市等各個發展方向，經過慎重考慮及衡量各項因素後而作決定，雙重上市可便利投資者，在哪一個交易所交易可由投資者決定，集團未有相關傾向。她又稱集團有穩定的回購計劃，今年上半年已回購約4億美元，另派息約1億美元，現時尚有12億美元股票回購授權未行使，未來會視乎營運及現金流情况再考慮回購。

今年目標開千間新店 主打肯德基

屈翠容表示，今年集團淨開店目標為1000至1200間，當中繼續以肯德基品牌為主。她解釋集團對店舖營運要求較高，最難尋找到合適店長人選，因此十分重視人才發展，例如旗下咖啡店品牌Lavazza現時已有70多間分店，店長主要亦是來自肯德基及必勝客。而且亦因此，集團於疫情期間仍堅持不裁員，為業務打好根基。