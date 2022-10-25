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美製造業PMI逾兩年來首萎縮

【明報專訊】歐美PMI數據轉弱，預示衰退風險增加。美國製造業活動逾兩年來首次陷入收縮，而服務業活動連續第4個月萎縮。美國10月製造業PMI初值出乎意料跌至49.9，處於50榮枯線以下，是2020年6月以來首次。新訂單萎縮，反映通脹高企影響需求，而美元強勢等因素也妨礙出口。受借貸成本上升等因素影響，美國10月服務業PMI初值，由9月的49.3降至46.6，是近兩年半以來第二大跌幅。美國10月綜合PMI初值，由49.5跌至47.3，連續4個月處於榮枯線以下。

道指開市升逾400點

數據公布後，美匯指數跌穿112。美國國債價格下滑，10年期國債孳息率升穿4.27厘，對利率敏感的兩年期國債孳息率升穿4.5厘。道指開市曾升逾400點，數據公布後升幅收窄至200點，納指偏軟。

受能源價格高企等影響，歐元區製造業活動進一步收縮，10月製造業PMI初值跌至46.6，連續4個月處於收縮。10月新訂單指數大幅下滑，剔除新冠疫情爆發初期的跌幅，新訂單的減幅是2009年4月以來最大。歐元區10月服務業PMI初值跌至48.2，是連續3個月處於收縮。歐元區10月綜合PMI初值跌至47.1，是2020年11月以來最大跌幅。歐洲最大經濟體德國的10月綜合PMI初值，更跌至44.1，預示其即將陷入衰退。

國際貨幣基金組織（IMF）的歐洲經濟展望報告警告，面對能源供應受阻等影響，歐洲部分地區經濟下滑，可能演變成歐洲整體「更嚴重的衰退」。IMF警告，歐洲前景顯著趨於黯淡，增長將急劇放緩，通脹將持續高企，預料德國和意大利明年將率先陷入衰退。

受睡眠呼吸機業務減值等影響，飛利浦（Philips）（荷：PHIA）第3季虧損達13億歐元（約100億港元）。該公司昨宣布在全球裁減約4000職位，相當於全球員工5%，以節省成本，其股價昨跌1.7%。

（綜合報道）

[國際金融]