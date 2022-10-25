內地興起「蟑螂產業鏈」 不無風險爭議

無本生利 兼具多源收入

據悉，早在十多年前，內地已出現了一些養殖一種美國品種蟑螂（美洲大蠊）的工廠。但最初好像只是為了獲取其提取物，因為部分藥物會用到。例如，有一種治療皮膚潰瘍和胃潰瘍、胃出血的現代中成藥「康復新液」，其成分就包含美洲大蠊的提取物。但後來，有些人想到可以順道用蟑螂來處理廚餘，連飼料成本也可以節省，「一雞幾味」。於是，出現了新入場者。

早年的蟑螂工廠每間只養殖100多萬至1000萬隻蟑螂。但可能因為加入了處理廚餘的「用途」，近幾年新建的蟑螂工廠規模愈來愈大，每間養殖多達10億隻至60億隻蟑螂，數量非常驚人。而且，連經常發生地震的四川省，也設有這類大型工廠。

據悉，大規模的蟑螂工廠可以有多種收入。首先，它是「負成本企業」，地方政府不但免費運送廚餘給它作為「飼料」，它處理每噸廚餘，還可以獲得300至400元人民幣的補貼。就是建廠的土地，都可以用低價取得。

9年前曾有設施被破壞

逾100萬隻蟑螂逃走

其次，蟑螂長大到某個程度之後，就會用機器壓死，以及提取某些有用物質賣給藥廠等。而蟑螂的殘骸則會磨成粉，經高溫消毒之後，成為養雞的粗蛋白飼料。此外，蟑螂的糞便也可以拿來製成有機肥料，用以種菜、養花。於是，某些蟑螂工廠甚至在上層種菜和養花。

無可否認，這些蟑螂工廠也採取了好些設計來防止蟑螂逃走。例如，全廠基本上採用密封設計，用水泥和玻璃來建立分隔的養殖室。此外，還在廠內或廠外建立了水簾和水溝，在水溝內養殖鯉魚等。在正常情况下，若有蟑螂逃出養殖室，也會被水濂打跌入水溝，被鯉魚吃掉。但是，這僅是指正常狀况而已。

筆者認為，一旦出現地震、颶風、惡意破壞、恐怖襲擊、空襲、戰爭等，蟑螂工廠就可能會出現漏洞，讓大批蟑螂逃出。以一間工廠養殖10億至60億隻蟑螂來說，這足以釀成環境衛生和生態災難。實在太多後顧之憂，煩不着，亦不值得。

這樣說絕不是杞人憂天或者危言聳聽，這樣的事件在9年前已曾發生過。據外國媒體《Quartz》報道，大約在2013年8月，一個身分不明的肇事者破壞了一個位於江蘇省大豐市、養殖了大約150萬隻蟑螂的設施之後，超過100萬隻蟑螂逃出，跑進附近的粟米田。

事發後，地方政府呼籲居民保持冷靜，並進行了大規模的消毒工作，後來聲稱已解決事件。但當年那間還只是養殖了大約150萬隻蟑螂的「小廠房」，近幾年新建的廠房卻以10億隻來起步。一旦出現類似事件，後果將嚴重很多倍。

事實上，中國科學院動物研究所首席科學家朱朝東接受內地媒體訪問時也曾表示，若蟑螂工廠因為地震或其他天災人禍而受損，導致幾十億隻蟑螂湧入大自然，後果將不堪設想。當然，以內地的體制和政治氣氛，他只會呼籲有關工廠做好設計，而不會公開對政府認可的政策唱反調。

厭氧技術產沼氣屬更佳選擇

個人認為，若不是為了抽取提取物製藥，處理廚餘有很多種方法，包括：用來製造沼氣、魚糧、肥料等，實在毋須用到養殖蟑螂。就算用黑水虻或蚯蚓來處理，一旦逃出廠房，要殲滅也容易得多。

至於以厭氧技術來產生沼氣，更加是愈趨成熟。有內地媒體就指出，若以相同的設施面積來比較，以厭氧技術來產生沼氣的廚餘處理量，可達蟑螂工廠的幾倍。

生產力促進局和AEL International合作研發和改良多年的「廚餘全面轉化系統」，更可以用三段式處理，將廚餘全部轉化成高純度沼氣（純度超過80%）、魚糧以及生物柴油原料。而且，過程中也不會排放廢水和廢氣。

明報記者 薛偉傑

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