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匯控季績勝預期 股價反追跌5% 淨利息收入升三成 抵消信貸損失

【明報專訊】今年第三季港元拆息急升，推動匯控（0005）期內淨利息收入增長理想，列帳基準除稅前利潤報31.47億美元，按年下跌41.75%，遠高於市場預期的24.52億美元。撇除出售法國業務產生的24億美元減值和貨幣換算差額，經調整除稅前利潤按年上升18.17%至65.09億美元。據現時市場對環球央行利率共識，匯控繼續看好收入前景，將今年淨利息收入指引，由中期業績的310億美元上調至320億美元，惟明年則因英鎊貶值和資金成本上升，將指引由370億美元降至360億美元。

明報記者 歐陽偉昉

雖然匯控盈利表現好過預期，惟中午公布季績後股價跌幅擴大，收報39.95元，跌5.11%；倫敦股價更一度大跌8%，低位折合約39.3港元。分析相信滙控股價績後偏軟，除因個別大行分析員相對審慎及調低目標價外，或與滙控業績無重大驚喜、股價追回周一大跌市跌幅有關。恒指周一大跌逾千點或6%，惟匯控逆市升逾1%。

上季信貸損失84億 料未來兩年派息率50%

匯控第三季淨利息收益率為1.57厘，好過市場預期的1.5厘，按年和按季分別急升0.38厘和0.22厘，帶動淨利息收入亦按年上升29.82%至85.81億美元（見圖），足以抵消預期信貸損失（ECL）達10.75億美元（約84億港元）對盈利的負面影響。受惠集團增長和全球加息，該行維持明年起平均有形股本回報率至少達到12%的指引，並重申預期於2023及2024年度達至50%的派息率。

財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，港元拆息在期內急升，利好本港淨利息收入。港元拆息上升由美國加息帶動，他預期美國未來仍會加息一段時間，港元拆息會繼續追上美息，直至美息在2023年開始穩定。

匯控在期內確認出售法國業務減值，普通股權一級資本比率按季下跌0.2個百分點至13.4%，邵偉信表示，明年預期資本回報率達12%，將有助補充資本，他預期資本比率在今年第四季可大幅回升，在明年上半年重返14%至14.5%目標範圍。

內地規範財富累積 祈耀年：仍看到機遇

匯控近年看重中國內地市場，特別是財富管理業務，惟中共二十大報告首度提出「規範財富累積制度」，對於會否影響內地財富管理前景，行政總裁祈耀年（Noel Quinn）則指仍然看到機遇，內地大部分人口依然在財富累積階段，為他們帶來接觸理財和保險產品的渠道，相信與內地政府的期望亦一致。

摩根士丹利報告指出，匯控第三季表現強勁，受惠於淨息差增長理想，成本受控而信貸撥備也沒有超出預期增加，維持該行「超配」評級，以及59.8元目標價。花旗亦維持「買入」評級和目標價56.6元，認為上季匯控手續費收入，在資本市場和諮詢活動及財富管理的收入較為疲弱。