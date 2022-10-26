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內房撥備31億 料續須減值

【明報專訊】匯控（0005）第三季預期信貸損失為10.75億美元，去年同期回撥6.59億美元，亦高於市場預期的8.44億美元，其中有4億美元（約31億港元）撥備與內地商業房地產貸款有關，較整個上半年為內房作出的3億美元撥備更高。行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，雖然內地近期房策有助紓緩房企財務壓力，但行業前景仍具挑戰，需要時間和大量工作處理，未來數季仍需在內房作信貸損失撥備。

預計英國陷經濟衰退

財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，內房行業情况持續疲弱，上季撥備增加是需為一名大型客戶多作信貸減值，雖然內地政府已實施支持行業政策，不過房企自內地得到的財務支持，並不能支付其離岸債務。另外，因應英國經濟前景不明朗，匯控在第三季亦因此作出2億美元信貸損失撥備。邵偉信表示，該行基本預期英國經濟自今季起，於未來數季陷入溫和經濟衰退。

匯控維持今年預期信貸撥備佔貸款組合30點子的指引，但明年則調高至30至40點子區間的偏高水平。該行指其第三級損失保持穩定，批發及零售組合的信貸指標相較歷史水平仍然相當溫和。

內地房地產離岸貸款撥備大部分在香港入帳，拖累匯控香港業務預期信貸損失增12.59倍至5.03億美元，不過在淨利息收入增長51.16%至27.33億美元帶動下，除稅前利潤按年只微跌6.66%至16.54億美元，佔集團52.56%。不過今季客戶總貸款餘額按季跌2.06%至3065.73億美元，按年則下跌2.57%。

邵偉信表示撇除內房後，源自香港本地業務的信貸損失相對低。