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財務總監邵偉信突離職 澄清無分歧

【明報專訊】匯控（0005）同日公布高層人事變動，56歲的財務總監兼執行董事邵偉信（Ewen Stevenson）將於今年底退任，並在2023年4月離開匯控，職缺由48歲的環球銀行及資本市場聯席主管艾橋智（Georges Elhedery）接任。匯控表示隨着3年改革計劃進入尾聲，董事會藉機會進一步加強長遠人才繼承規劃。邵偉信則表示其離任是在匯控達至改革成績後的「自然轉折點（natural inflection point）」，否認與行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在策略、財務目標等方面有分歧。

邵偉信在2019年初擔任匯控財務總監，匯控在聲明表示，董事會經考慮集團行政總裁意見後，決定批准委任新的集團財務總監，引起市場猜測邵偉信是否非自願離開，並成為Investec等個別大行分析員看淡的原因之一。祈耀年強調，與邵偉信合作緊密，在策略上看法一致，在過去數年一同致力達成收入和成本目標。他指在3年前上任行政總裁後數月亦曾更換數名行政委員會成員，現在亦是自然地進行長遠繼承計劃。

艾橋智接棒 高國揚任「炒房」CEO

至於艾橋智會否是未來行政總裁的繼任人，祈耀年則指出他沒有選定繼任人，期望確保在集團內有4至5名潛在人選，有機會接替其職位。他表示，艾橋智擁有豐富的環球業務和主要地區領導經驗，在推動增長和改革以至業務執行方面往績卓著，並具備所需的專業和策略才能，是擔任集團財務總監和繼續推展董事會策略的理想人選。另外，集團環球銀行及資本市場聯席主管高國揚（Greg Guyett）則獲委任為俗稱為「炒房」的環球銀行及資本市場行政總裁。

無獨有偶，匯控大股東中國平安（2318）同日公布，聯席首席執行官姚波擬不再兼任首席財務官，改由平安產險總經理助理張智淳出任。