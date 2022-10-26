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恒指曾失15000關 外資續看淡中概股

【明報專訊】港股周一大插逾千點後，昨日再坐過山車，早度曾失守15000點關口，其後一眾科網股反彈，收市因對冲基金贖回而平倉，終跌15點，收報15,165點。大摩昨日發報告指，對冲基金經理仍繼續加碼中概股淡倉，傳統基金則早已減少持倉，反映外國投資者目前仍繼續看淡中概股，資金有流走的壓力。

截至今晨零時，恒指夜期報15,161點，低水5點。

大摩：待內地通關人幣穩定再建倉

恒指昨日高開61點後走勢反覆，全日高低波幅488點，最終收市跌15點或0.1%，報15,165點，大市成交金額1434億元，較上日減少11.32%；國指升65點或1.29%，報5180點；恒生科技指數收報2884點，升2.96%。

騰訊（0700）跌穿200元後向上，收市報206.4元，升0.1%；阿里（9988）跌至新低後回勇，收市升3.16%至63.6元。

對於周一中概股於美國急瀉，摩根士丹利發表報告，指中概股大多無法錄盈利或是資產負債表防守性較低，面對年初以來環球息率上升，投資前景更不利。報告指目前長倉基金經理對中概股持倉已保持在較低水平，以待內地出現更多結構性改善，例如有重新開關時間表、人民幣匯率穩定之後，再重新建倉。

專家指屬技術反彈 勿撈底

至於對冲基金經理就繼續去槓桿，以及避免長期風險敞口。大摩指10月初以來，以美國為基地的對冲基金成為於美國掛牌的中國預託證券（ADR）的主要沽售方，進一步加快年初以來中概股資金淨流出至163億美元。而截至上周五，今個月中資ADR淡倉已上升12%，一反上季主要平淡倉的格局，反映中概股目前投資氣氛繼續惡化。

光銀國際董事總經理林樵基就預計，港股缺乏反彈動力，亦不見中概股的表現催化劑，昨日只屬於技術反彈，不建議投資者以撈底心態買入中概股。