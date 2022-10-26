復星擬賣產還債 系內全線升

未來一年賣800億非核心資產

另外，彭博昨天引述知情人士透露，復星目前評估公司在歐洲的金融機構資產，當中包括德國銀行Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG。復星於2015年收購該德國銀行，至2021年亦收購該銀行的德國主要競爭對手Bankhaus Lampe。

花旗報告指出，復星管理層認為其核心資產聚焦於消費業務，例如上市製藥、零售和旅遊部門，以及忠誠保險（Fidelidade），又指集團計劃逐步償還未償還的優先票據，以及增加銀行借款，而最近復星與工商銀行（1398）、匯控（0005）簽訂戰略合作協議。花旗稱，復星近期以不超過160億元的價錢、向沙鋼出售非核心資產南京南鋼鋼鐵聯合60%股權，讓復星能夠將資源重新部署在其他更好的地方。因此維持集團的買入評級，但將目標價從9.5港元降至8.1港元。

摩根士丹利引述復星管理層表示，會向市場保證已作出詳細安排境內外債務償還，當中主要透過銀行融資，並會繼續處理非核心資產包括俄羅斯物業、菜鳥網絡等，意味負債比率將由超過70%削減至30%。惟集團表示不會完全退出房地產市場，但將會選擇能夠有助整個集團，並產生協同效應的商業項目進行市場營運。