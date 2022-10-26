港交所晤沙特阿美 力邀再來港上市

冀吸引國際發行人來港上市

港交所回應查詢時表示，希望能在國外介紹亞洲故事，尤其是中國高速發展帶來的機遇；加上最近宣布的多項互聯互通提升措施，讓香港上市的國際公司納入滬深港通交易，故中期目標繼續拓展國際市場，吸引更多國際發行人到來港上市。

港交所代表隨同到訪中東沙特出席會議，期待與中東的合作夥伴繼續交流，介紹香港市場的最新發展、新股市場的吸引力。港交所早前已部署增加海外辦事處，例如歐美等地。

沙特阿美2019年底在沙特利雅德證券交易所上市前，美國、香港、日本和英國等交易所都尋求該公司到當地進行第二上市，惟沙特阿美最後決定只在沙特上市。沙特與美國近日就OPEC+減產問題關係轉淡，陳茂波和港交所出訪中東，期望吸引這家沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美來港上市。

沙特阿美早前市值曾超越蘋果，成全球市值最大上市公司，彭博最新統計顯示，沙特阿美目前市值約21,400億美元，僅次於蘋果，為全球第二大，大幅拋離第三位的微軟。

另陳茂波日前接受《南華早報》訪問時表示，很多中東企業和主權基金領導人均對來港上市或投資感興趣，中東企業有興趣來港上市主因接觸到國際投資者的同時，可接觸內地投資者。