moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港交所晤沙特阿美 力邀再來港上市

【明報專訊】中證監早前開腔計劃將外國公司納入港股通，財政司司長陳茂波隨即在中東之行期間向傳媒透露，港交所（0388）已接觸沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美，力邀這家全球市值第二大的國際巨企來港上市。

冀吸引國際發行人來港上市

港交所回應查詢時表示，希望能在國外介紹亞洲故事，尤其是中國高速發展帶來的機遇；加上最近宣布的多項互聯互通提升措施，讓香港上市的國際公司納入滬深港通交易，故中期目標繼續拓展國際市場，吸引更多國際發行人到來港上市。

港交所代表隨同到訪中東沙特出席會議，期待與中東的合作夥伴繼續交流，介紹香港市場的最新發展、新股市場的吸引力。港交所早前已部署增加海外辦事處，例如歐美等地。

沙特阿美2019年底在沙特利雅德證券交易所上市前，美國、香港、日本和英國等交易所都尋求該公司到當地進行第二上市，惟沙特阿美最後決定只在沙特上市。沙特與美國近日就OPEC+減產問題關係轉淡，陳茂波和港交所出訪中東，期望吸引這家沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美來港上市。

沙特阿美早前市值曾超越蘋果，成全球市值最大上市公司，彭博最新統計顯示，沙特阿美目前市值約21,400億美元，僅次於蘋果，為全球第二大，大幅拋離第三位的微軟。

另陳茂波日前接受《南華早報》訪問時表示，很多中東企業和主權基金領導人均對來港上市或投資感興趣，中東企業有興趣來港上市主因接觸到國際投資者的同時，可接觸內地投資者。