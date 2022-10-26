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歐舒丹半年銷售升24% 內地貢獻減

【明報專訊】歐舒丹（L'Occitane）（0973）公布，截至9月底的第二財季銷售淨額共錄得4.85億元（歐元，下同)，按年升24.9%，上半財年銷售淨額亦按年升24.2%至9.0億元。受內地疫情影響，美國在上半財年取代內地成為集團最大市場，佔整體銷售額的25.7%，而內地銷售期內錄得中雙位數跌幅，僅佔總銷售額13%。

美國成集團上半年最大市場

集團表示，上半財年的穩健表現主要受L'OCCITANE、ELEMIS，以及完成收購的美國護理品牌Sol de Janeiro所帶動，雖然內地市場仍充滿挑戰，以及撤出俄羅斯業務，L'OCCITANE在第二財季以固定匯率計仍可保持1.3%增長。集團所有主要品牌在上半財年均錄得增長，L'OCCITANE按年增長9.4%，按固定匯率計則增長3.4%；ELEMIS按年升21.1%，按固定匯率計算增長13.1%；Sol de Janeiro上半年銷售亦錄得9460萬元，按本地貨幣計按年升65%。

以地區劃分，亞太地區第二財季銷售淨額按年升9.1%至1.98億元，上半財年亦升7.8%至3.7億元。集團表示，亞太地區表現主要受香港、澳洲及馬來西亞所帶動，香港受區內旅遊零售、分銷強勁增長及跨境線上業務帶動，錄得雙位數增長，惟地區增長被內地業務以固定匯率計的中雙位數跌幅所抵消。

港受跨境線上業務等帶動

內地業務錄中雙位數下跌

美洲上半財年銷售淨額為2.81億元，按年升84.5%，第二財季的銷售淨額升91.5%至1.51億元；歐洲、中東及非洲上半財年銷售淨額為2.49億元，按年升8.2%，第二財季的銷售淨額升6.3%至1.36億元。