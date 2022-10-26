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Apple TV+家庭客加價四成 蘋果稱版權成本漲 早段股價升1%

【明報專訊】將於周四美國收市後公布業績的蘋果（美：AAPL），以版權成本上漲為由，上調香港及其他市場的串流影音訂閱服務收費。Apple TV+家庭帳戶月費由38港元，大幅上調至53港元，加幅接近四成。Apple Music個人帳戶月費，亦由原本的58港元漲至63港元；最多由6人共享的Apple Music家庭月費，則由88港元，加價至98港元。蘋果昨早段股價升逾1%。

彭博社指出，蘋果一次過調整多項影音服務月費，是相關服務推出以來首次。美國的Apple Music個人帳戶則漲價1美元，月費上調至10.99美元。新收費較串流音樂龍頭Spotify（美：SPOT）的月費高1美元，可能增加Spotify的競爭優勢。受此消息影響，Spotify周一收市股價飈6.7%，昨早段股價續升3%。

Spotify華納升逾3%

Apple Music加價，也可能會令Spotify面臨更大的加價壓力。其在美國的個人帳戶月費，逾10年來維持在9.99美元不變。唱片公司一直爭取其加價，從而提高版權收入。蘋果指出，音樂服務價格上漲，是因為版權費用上升，歌手及創作者可望增加收入。這對頂級唱片公司華納音樂（美：WMG）是利好消息，其股價周一收市漲8.2%，昨早段續升逾4%。

對於Apple TV+加價，蘋果指出，該訂閱服務最初以「非常低的價格」推出，是因為它初期只有很少的節目和電影，但現在擁有大量獲獎及廣受好評的劇集及影片等，因此調整了價格。Apple TV+在美國本土市場的月費，由4.99美元漲至6.99美元，仍然低於Netflix（美：NFLX）不含廣告的9.99美元基本月費，以及迪士尼（美：DIS）旗下串流平台Disney+的7.99美元基本月費 （12月加價至10.99美元），不過Apple TV+在吸引訂戶方面進展緩慢。根據尼爾森（Nielsen）8月公布的市場調查報告，美國人收看Netflix、YouTube、hulu、亞馬遜Prime Video、Disney+及HBO Max的時間，比收看Apple TV+多。

蘋果近年進軍串流媒體領域，爭取從服務業務獲取更多收入。此外，蘋果已更新App Store指引，新增非同質化代幣（NFT）及加密貨幣的交易規則。軟件開發商提供的NFT及相關服務交易，須透過蘋果的「App內購買」功能進行，意味必須給蘋果抽佣。App Store及其他金融服務，也是蘋果服務業務的一部分。由於消費者近年的設備升級周期延長，令服務收入對蘋果愈趨重要。在截至6月底的季度，蘋果來自服務業務的收入接近200億美元，相當於總收入近四分之一。

（綜合報道）

[國際金融]