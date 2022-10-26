moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

歐洲天然氣料過剩 現貨價曾跌至負值

【明報專訊】歐洲突然面臨天然氣過剩。在俄羅斯加快退出當地市場後，歐洲加緊購入來自其他市場的液化天然氣（LNG），目前天然氣庫存已幾乎飽和。然而，仍有大批運載LNG的運輸船繼續駛向歐洲，令接受LNG卸載的港口出現擠塞。荷蘭TTF的天然氣現貨價格周一曾短暫跌至負值，而TTF天然氣期貨主力合約周一曾跌破100歐元/兆瓦時（MWh）的關口，是6月中以來首次。

根據歐洲天然氣基礎設施協會（GIE）的數據，截至10月24日，歐洲整體天然氣庫存已填滿93.6%，而德國庫存更達97.5%。由於目前歐洲天氣仍然溫和，能源消耗較低，意大利能源公司Illumia首席分析師Giacomo Masato預計，歐洲的天然氣供應過剩，至少持續至12月。彭博社指出，西北歐本月有望接受82艘LNG運輸船卸載，較9月增加19%。目前仍有大量LNG運輸船在前往歐洲的路上，考驗港口處理能力。若情况持續，部分LNG運輸船可能要另尋港口卸載。

市場揣測加息幅度收窄 美股早段揚

此外，市場揣測聯儲局未來可能收窄加息幅度，美匯指數昨晚跌穿111。美國10年期國債孳息率回落至4厘水平，美股三大指數早段上漲。微軟（美：MSFT）等科技股公布業績前，標普500指數及納指早段升逾1%。

受惠於產品價格上調，可口可樂公司（美：KO）第三季內部收入（organic revenue）按年增16%。全球產品的銷售件數亦按年增4%，調整後的淨銷售額按年增10%至110.5億美元，調整後每股盈利69美仙，收入及盈利均勝於預期。可口可樂上調全年展望，股價開市升逾2%。

通用汽車（美：GM）昨表示，雖然利率上升，且外部經濟存在擔憂，但消費者對其產品需求仍然強勁。通用汽車第三季收入按年增長逾五成至419億美元，調整後每股盈利2.25美元，遠高於分析師預期的1.88美元，其股價早段升3%。美國多元化工業集團3M（美：MMM）警告，通脹上升及美元強勢，影響海外業務收益，下調全年預測，其股價早段微跌。

（綜合報道）

[國際金融]