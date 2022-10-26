moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

柏瑞投資Steven Oh：衰退下留意非周期性企業

【明報專訊】環球市場充斥許多不確定因素，恒指昨一度跌穿15,000點，見近13年半新低位。相比股票巿場，債券及固定收益產品的風險相對較低，柏瑞投資信用及固定收益全球主管、槓桿融資聯席主管Steven Oh在接受本報專訪時表示，環球市場勢必出現衰退，但每個經濟體的情况不一樣，例如美國會較大機會出現溫和的經濟衰退、歐洲在地緣政治影響下前景未明。以上情况，投資市場會舉步維艱，不過，一些非周期性及有穩定收入來源的企業，所受影響應該會相對較小。

Steven Oh表示，全球經濟都正面臨經濟衰退風險，但相信不會陷入深度衰退。他以美國為例，在低失業率及強勁的經濟背景下，相信衰退會相當溫和，並能夠避免硬着陸。然而，相比起美國，歐洲面臨着更嚴峻的衰退局面，主要是戰爭引起的能源價格升溫所致。至於中國，則存在不確定因素，事實上，內地經濟早已出現放緩，清零政策及房地產行業隱憂，進一步加劇了不穩定因素。未來衰退的發展走勢，視乎中國政府的取態及反應。

料明年首季美息見頂 風險可預視性更高

他預期，美國聯儲局將會在年內加息125個基點，明年第一季亦會加息至少25個基點，相信息口屆時會見頂。此情况下，風險可預視性更高及更平均，因為信用利差及信用風險資產與市場關聯性較大，但現時數據沒有反映出衰退情景。儘管如此，在短期內，悲觀的市場情緒會主導資產價格，導致固定收益資產估值更廉宜。

與此同時，宏觀經濟正面對非常消極的趨勢，預期企業盈利亦會受影響，信貸市場投資更具挑戰性。他相信，在未來12個月，市場違約率會有所增加；另外，為抑壓通脹升溫，多國央行可能會再進一步採取收緊政策，導致投資者趨向保守的投資心態，是典型的周期性衰退及循環現象。在如此市况下，投資者要小心對經濟敏感度較高的周期性板塊，以及融資需求較高的行業，當中包括房地產、汽車、船務及零售等行業。

在歐洲，以往普遍靠工業生產來支持國內經濟，但烏俄戰爭導致能源短缺、生產成本上漲，已為行業發展帶來重創，繼而影響整個歐洲地區經濟。再加上戰爭前景未見明朗，所引伸的通脹問題都會為歐洲經濟帶來更大打擊。

醫療保健軟件等板塊 現較值得投資

因此，具有較高彈性的行業例如醫療保健、軟件等，由於在任何市况下需求都不會減少，或有長期合約確保穩定收入，因此會是現時較值得投資的板塊。儘管如此，以上行業都會在經濟下行周期受到影響，程度取決於經濟衰退會否再度惡化。

近年，市場看重環境、社會和公司治理（ESG），在經濟下行周期，相關板塊走勢亦疲弱，Steven表示，再生能源在信貸領域沒有太多投資機會，從單純的投資角度來說，亦非特別有利可圖，而且再生能源行業正面對巨大的挑戰，如設備安全、能源儲存等問題。因此，行業會更適合股票投資而非信貸方面。

投資地區方面，從長遠來看，新興市場較發達國家更具投資價值，一方面以往投資者對新興市場投入較少，另一方面新興市場有較高的增長空間，隨着時間推移將能夠獲得較高溢價，亦能令投資組合更為多元化。那麼現時應買入長期抑或短期的產品？他表示，這取決於投資者個人可承受之風險，如果風險胃納程度較高的投資者，可考慮較長年期投資。

新興市場投資價值勝發達國家

柏瑞投資全球多元資產主管Michael J. Kelly認為，中國在2021年加強政策力度，加上新冠疫情反覆，令中國政府採取寬鬆政策，相較之下，大多數國家的政策偏向緊縮。然而，與貨品相關的對外出口下降和房地產行業疲弱，或會削弱中國幫助世界擺脫經濟不斷放緩的能力。新興市場經濟體率先調整貨幣寬鬆政策，但在聯儲局迎頭趕上的加息過程中仍然受影響。美元飈升使其他以美元為基礎的債務成本變得更加高昂，隨着新興市場貨幣走軟，第二波通脹也隨之而來。幸好，美國經濟的基本面仍然穩健。個人和企業債務水平合理，企業盈利依然強勁，而且失業率低。聯儲局似乎準備繼續收緊政策，直至外圍經濟惡化的影響形成溢出效應波及美國。

明報記者 龍彩霞

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[基金特區]