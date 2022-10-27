港交所期指冷靜期系統「冧機」 供應商軟件出事 金融安全受關注

明報記者 馬意文

港交所旗下的期交所昨日起暫停恒生指數期貨、恒生中國企業指數期貨、恒生科技指數期貨、小型恒生指數期貨，以及小型恒生中國企業指數期貨，現月合約及下月合約市場波動調節機制（簡稱「市調機制」），至另行通知。港交所表示，事件的起因是有關恒生科技指數期貨的11月份合約，觸發了市場波動調節機制及五分鐘的冷靜期。惟有關參考價只用於市場波動調節機制，沒有影響其他交易或交易系統的其他部分，外部供應商目前正準備更新軟件，會在使用前做嚴謹測試，未來再公布恢復進展，暫時未有確實日期。

麥萃才：恢復前有波幅加劇隱患

所謂「市場波動調節機制」，是交易所為預防個別股份及股市指數短時間波幅過大，投資者在資訊不平衡情况下出現恐慌拋售，設計「冷靜期」暫停或限價交易的安排（見表）。美股市場稱為「斷路機制」（circuit breaker），內地A股稱為「熔斷機制」。

目前環球主要央行急加息勢頭持續，全球市場風高浪急，恒指周一急瀉逾千點或6%。港交所市調機制現時失效，或加添金融安全隱患。

浸大財務及決策系副教授麥萃才表示，所有軟件本身都會存在漏洞，出現有關事態時要了解責任誰屬、解決問題的方法。麥萃才續稱，是次停止衍生產品市場的期貨產品市調機制，沒有影響其他交易或交易系統的其他部分，故對市况影響不大。惟現時市場上缺乏冷靜期的空間，有可能出現較快和急的市况波動，恢復機制前潛在波幅加劇的隱患。

2017年實施以來未曾觸發

立法會金融業界議員李惟宏認為，港交所出現這宗事件並不理想，因確實影響了市場機制，但急升或急跌的情况甚少發生，相信現已採取了適切的補救措施。他建議處理上述事宜時應按嚴重性設先後次序、牽涉交易的深遠程度、提供後備措施，以及提醒供應商測試，因網絡世界會出現難以預計狀况。

港交所提供的資料顯示，錯誤觸發冷靜期的首宗個案發生於2022年10月25日上午11時22分。撇除今次警鐘誤鳴，港交所的衍生產品「市調機制」自2017年實施以來，從未有觸發機制先例。