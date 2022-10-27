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內地發聲維穩 港股結束六連跌

【明報專訊】香港和內地股市在中共二十大會議後下挫，前日引來內地金融監管部門發聲維穩，恒指周初兩日下跌逾千點後，昨日終在科技股帶動下反彈，早市最多上升逾400點見15,584點，不過午後港股升幅收窄，收報15,317點，上升1%或152點，結束六連跌。分析認為在內地官方維穩下，投資者停沽貨令港股暫時回穩，惟未來3個月仍有很多不明朗因素，對港股後市仍然不利。

離岸人幣一度急彈1331點子

此外，官方發聲維穩，加上昨天有消息指出，有國有銀行周二尾盤在離岸及在岸市場拋售美元支撐人民幣匯價，離岸人民幣昨日一度急彈1331點子（1元等於1萬點子），高見7.1822，在岸價曾升見7.1649，反彈1044點子。至昨晚10時離岸及在岸價分別報7.2153及7.1855。

昨日港股主板成交續破千億元，錄1308億元，較周二減約130億元。港股通錄50.6億元淨買入，外資亦連續第二日回流滬深股市，滬深股通淨買入34.32億元人民幣。周初急跌的電商平台股反彈，有傳在港開始召兵買馬的美團（3690）早上曾升近9%，收市升幅收窄至5.02%。電動車股明顯反彈，蔚來（9866）升10.51%，小鵬（868）和理想（2015）分別上升9.93%和4.01%。不過將於周五公布業績的大型內銀股逆市下跌，招商銀行（3968）跌1.58%，中國銀行（3988）跌1.14%。

內地金融監管機構前晚就二十大會議發稿，人民銀行表示將加強部門協作，維持股債樓市健康發展，中證監則指健全資本市場功能，提高直接融資比重。群益證券分析師林靜華認為，監管當局發聲一定程度緩解市場恐慌情緒，但仍難以消除市場對新冠疫情防控政策的疑慮，未能確定股市是短暫反彈還是轉勢。

凱基：反彈力度不大 港股未看好

凱基亞洲投資策略部主管溫傑則指出，內地支持股市，外資暫避免在此時沽貨，惟昨日反彈力度亦不大。即使現在暫時企穩，但他指未來3個月仍有多國央行加息、外圍經濟放緩、地緣政治風險等，對港股未能看好。