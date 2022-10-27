平保首三季少賺6.3％ 新業務價值跌幅收窄

年化總投資收益率2.7%

總結首三季，平保壽險新業務價值按年下跌26.6%至258.48億元，首年保費按年下跌12.9%至1000.01億元，新業務價值率按年下跌4.9個百分點，至25.8%。截至第三季末，個人壽險銷售代理人數為48.82萬人，較第二季末再縮減5.95%。

平保表示，第三季全球資本市場繼續震盪，國內疫情多點散發，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的壓力持續顯現，居民消費恢復仍面臨挑戰，對該行長期保障型保險業務仍有一定影響。作為派息參考指標的營運利潤，首三季為1232.88億元，按年上升3.8%，計入短期投資波動和一次式重大項目，純利則按年下跌6.3%至764.63億元。

今年首三季，平保年化總投資收益率為2.7%，按年下跌1個百分點，該行指，保險資金投資組合投資收益受資本市場波動影響而承壓。平保產險首三季綜合成本率為97.9%，按年上升0.6個百分點，主要受新冠肺炎疫情影響，保證保險業務賠款支出上升。營運利潤按年下跌21.3%至104.53億元。銀行業務期內營運利潤按年多賺25.82%至366.59億元，科技業務則按年下跌26.53%至63.66億元。