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美對內地半導體設新規 ASMPT：暫沒實質影響

【明報專訊】ASMPT（前稱ASM太平洋（0522））公布第三季經營數據，淨利潤達6.17億元，按年跌38.5%，卻勝過預期的5.7億元。季內收入亦達45.6億元，按年跌26.8%，只比預估的46.6億元稍低。同時，其給予最新指引顯示，第四季收入介乎4.55億至5.25億美元，即折合大約為35.7億至41.2億元，按年跌38%。

上季淨利潤6.17億 勝預期

由於業績表現好過市場預期，該股股價昨日最多曾升5%，高見46元，收市時升幅收窄至2.3%，收報44.8元。瑞信的報告指出，ASMPT由於季內致力管控營運開支，因此盈利表現好過原先預期，但是其給予的收入指引水平，則差過其預期。

該集團續表示，由於高基數及通訊、電腦及消費者終端市場疲弱，因此季內新接訂單總額有36.3億元，按年跌36.6%；毛利率為40.9%，按年升29點子。三季合計新增訂單總額為153.2億元，按年跌26.6%。其進一步稱，受惠於汽車電動化加快發展，汽車相關業務的銷售收入在首三季錄得增長。同時先進封裝設備解決方案業務的銷售收入保持穩定；另受惠於汽車工業和工業終端市場的支持，及來自歐美地區的強勁需求所帶動，SMT（表面裝貼技術）業務的銷售收入及毛利率均見改善。

ASMPT行政總裁黃梓達表示，美國較早前對內地半導體業實施出口限制新規，初步評估顯示，暫時對集團業務沒有實質影響，集團會繼續遵守適用的法規，另預期日後需要做額外的盡職調查，確保合規。展望第四季，他料汽車等相關行業應用的增長，會有助紓緩智能手機市場放緩所帶來的影響，並料行業會逐漸恢復長期增長。