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受惠撥備大降 郵儲行上季多賺14%

【明報專訊】內銀股將在本周陸續公布第三季業績，郵儲銀行（1658）打頭陣昨天率先公布第三季純利按年升13.5%，至267.65億億元（人民幣，下同），惟主要是靠信貸減值撥備大幅下降44.21%至43.59億元帶動，以郵儲行期內撥備前利潤為342.5億元，按年下跌0.49%。

撇除撥備因素 利潤跌0.49%

內地第三季貸款市場報價利率（LPR）續降，特別是與長期企業貸款和按揭相關的5年期貸款降0.15厘，郵儲局首三季淨息差為2.23厘，按年下跌0.14厘，亦較上半年的2.27厘再收窄。該行第三季利息淨收入，亦按年下跌0.68%至683.24億元。

郵儲行表示，該行持續改善負債成本管理，前三季度新增存款中，主要是1年期及以下期限的較低成本存款，按年多增超過3000億元，高成本的長期限存款繼續壓降，存款付息率繼續下降。

郵儲行包括手續費及佣金淨收入、交易淨收益及證券投資淨收益均見較快增長，第三季非利息收入增長按年上升27.3%至152.34億元，整體營業收入按年上升3.46%，惟期內營業支出增長較快，按年多6.4%至493.08億元。

資產質量方面，截至9月底郵儲行不良貸款率為0.83%，按季持平，按年則上升0.01個百分點，不良貸款餘額589億元，較去年底增加11.79%。截至季末，該行核心一級資本充足率為9.55%，較去年底下降0.37個百分點；資本充足率為14.1%，較去年底下降0.68個百分點。

另外，郵儲昨天同日公布，擬非公開發行A股，集資不超過450億元，以補充核心一級資本。