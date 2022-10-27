moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

利息收入帶動 渣打稅前多賺32% 內房撥備12億 倫敦股價受壓

【明報專訊】渣打（2888）公布第三季季績，除稅前基本溢利按年上升32%至14.16億美元，好過預期的11.3億美元；不過，信貸減值支出倍增至2.27億美元，並就內地房地產額外增加撥備2700萬美元至1.53億美元（約12億港元）。渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，雖然內地已放寬部分內房政策，但於未有轉變的情况下，仍會在相關的撥備及展望方面採取謹慎態度。

明報記者 鄺海盈

渣打盈利表現好過預期，午後公布季績後股價一度飈升最多近6%，高見51.75元，收市升幅稍為收窄至2.7%至50.2元；倫敦股價先升後跌，最多跌6%，折合約47.3港元。

賀方德：內地敞口佔整體僅1%

集團第三季除稅前法定溢利則上升40%至13.91億美元。季內法定收入升15%至近43.29億美元。隨港元拆息急升，淨利息收入升11%至19.32億美元，按固定匯率變動更升19%；淨息差亦拉闊0.2個百分點至1.43厘。

至於信貸減值增加1.2億美元至2.27億美元，相當於年初至今貸款損失率18個基點，當中與內房有關的支出為1.3億美元。雖然貸款損失率仍低於集團30至35個基點的中期指引，惟集團預計全年信貸減值將略高18個基點。

渣打財務總監賀方德（Andy Halford）指出，內地市場敞口佔集團的整體敞口僅1%，集團現時為的減值和撥備是合適水平，並已嚴格控制信貸支出。

星洲超越香港 成最賺錢市場

該行主要收入來源的香港業務收入按年增長21%至10.2億美元，錄得歷來最好的季度表現，惟受信貸減值按年大幅飈升逾35倍至1.45億美元拖累，除稅前溢利稍微下跌逾3%至3.24億美元。內地業務的信貸減值亦增13倍至0.53億美元，除稅前溢利亦大減48%至6700萬美元。另外，新加坡業務除稅前溢利大增逾八成至3.45億美元，超越香港成為最賺錢市場。

集團展望今年全年收入將增長約13%，與年初至今的增長一致，平均淨息差約為140個基點。隨着息口繼續向上，料2023年淨息差平均數將繼續擴闊至約165個基點，加上業務繼續保持增長勢頭及正收入與成本增長差，意味着於2024年甚或更早可實現10%的有形股東權益回報目標。

現時集團計劃在13%至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營。