利息收入帶動 渣打稅前多賺32% 內房撥備12億 倫敦股價受壓

明報記者 鄺海盈

渣打盈利表現好過預期，午後公布季績後股價一度飈升最多近6%，高見51.75元，收市升幅稍為收窄至2.7%至50.2元；倫敦股價先升後跌，最多跌6%，折合約47.3港元。

賀方德：內地敞口佔整體僅1%

集團第三季除稅前法定溢利則上升40%至13.91億美元。季內法定收入升15%至近43.29億美元。隨港元拆息急升，淨利息收入升11%至19.32億美元，按固定匯率變動更升19%；淨息差亦拉闊0.2個百分點至1.43厘。

至於信貸減值增加1.2億美元至2.27億美元，相當於年初至今貸款損失率18個基點，當中與內房有關的支出為1.3億美元。雖然貸款損失率仍低於集團30至35個基點的中期指引，惟集團預計全年信貸減值將略高18個基點。

渣打財務總監賀方德（Andy Halford）指出，內地市場敞口佔集團的整體敞口僅1%，集團現時為的減值和撥備是合適水平，並已嚴格控制信貸支出。

星洲超越香港 成最賺錢市場

該行主要收入來源的香港業務收入按年增長21%至10.2億美元，錄得歷來最好的季度表現，惟受信貸減值按年大幅飈升逾35倍至1.45億美元拖累，除稅前溢利稍微下跌逾3%至3.24億美元。內地業務的信貸減值亦增13倍至0.53億美元，除稅前溢利亦大減48%至6700萬美元。另外，新加坡業務除稅前溢利大增逾八成至3.45億美元，超越香港成為最賺錢市場。

集團展望今年全年收入將增長約13%，與年初至今的增長一致，平均淨息差約為140個基點。隨着息口繼續向上，料2023年淨息差平均數將繼續擴闊至約165個基點，加上業務繼續保持增長勢頭及正收入與成本增長差，意味着於2024年甚或更早可實現10%的有形股東權益回報目標。

現時集團計劃在13%至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營。