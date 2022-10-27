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美團聘多個香港職位 疑鋪路攻港

【明報專訊】內地外賣巨頭美團（3690）屢傳拓展香港市場，近日終於有新進展。根據公司官網顯示，美團由今年9月23日起，先後增加多個與香港區有關的招聘職位，涉及「公司事務平台」和「到家事務群」兩個部門，攻港之路似乎蓄勢待發。本報曾向美團查詢攻港部署，惟截稿前仍未獲公司回覆。美團昨天收報129.7元，升逾半成。

翻查美團官網，公司目前正招聘15個社招（社會招聘，一般為有經驗的人員）職位，包括香港交易合規及國際化法務、商業分析、用戶營運、戰略分析等，工作地點一欄均標註香港，在招聘要求中註明「具有國際化從業經驗者優先」、「粵語及英語可以作為工作語言者優先」。

其中，美團昨天更新兩個「境外業務—產品經理」職位，分別要求有4年及6年的工作經驗。該職位隸屬到家事務群，主營家庭消費場景，包括餐飲外賣、閃購、醫藥等業務。公司亦於周一（24日）更新一個「境外業務—戰略分析」職位，要求10年及以上戰略研究/策略分析工作經驗，有外賣行業分析經驗優先，能夠英語讀寫和基本的英語對話。

開發多語言平台 迎業務國際化

事實上，本月初已有媒體引述美團內部人士報道，公司正籌備進入香港市場，主要拓展外賣業務，由快手（1024）前國際化事業部負責人仇廣宇掌舵，目前招募相關工作人員。另據報，美團亦正從各部門抽調人手支持國際化業務，例如技術部門正開發包括英語、西班牙語和阿拉伯語等多語言平台。美團國際化業務仍在調研階段，正式進入海外市場之前，公司首先以香港作為試點。