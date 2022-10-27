利福啟德項目料不明朗 顧問籲股東接納私有化

英高指出，利福過去數年因應負債增加，加上出現虧損，資本負債率呈現升勢，截至今年6月底已增至7.97倍。若撇除投資物業公平值因素，經調整的資本負債比率亦高達97%。隨着市場加息，料融資成本可能在短期內增加。對業務構成重要一環的啟德項目延遲開業，預期要到2023年底前才正式開業，由於建立人流需時及耐性，料投入營運最初幾年表現令人失望。

指私有化作價吸引

該行續稱，利福自疫情爆發以來，着眼優先保留現金，並無宣布派發股息，目前亦無法確定何時可派發股息。同時，因應利福的股價表現落後於恒生指數，在市場持續受壓下，私有化作價具備吸引力，並且相當於隱含之市銷率3.3倍及市帳率0.47倍，高於可作比較的百貨公司及收租股，加上預期未來利福不會大手回購，因此建議利福的股東接納今次大股東所提的私有化建議。利福昨日收市報4.56元，升近0.7%，略低於私有化每股作價水平。