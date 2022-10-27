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美債息回落 道指早段重上32000

【明報專訊】美國重磅股微軟（美：MSFT）及Alphabet（美：GOOG）業績表現低過預期，加上德州儀器（美：TXN）第四季度指引不及預期，觸發科網及晶片股表現向下。不過，受惠於美國10年期債息回落，並曾低見4.02厘，加上美國的9月份新屋銷售數據亦見回落，稍減投資者對加息的疑慮，並推動道指的升幅逐步擴大。截至昨晚香港時間11時已升近0.8%，道指重返32000點以上。標指亦由跌轉升，升0.2%；只有納指受到重磅股下跌拖累，仍跌逾1%。

新屋銷售回落 紓大幅加息疑慮

科技股昨晚表現差勁，截至昨晚香港時間11時，微軟、Alphabet及Meta股價全部插水，分別大跌6%、6.7%及2.3%。德州儀器公布第三季度業績雖然營收水平高過預期的51.4億美元，達到52.41億美元，但是其對第四季營收預估，只介乎44至48億美元之間，低過市場預期，消息曾觸發該股急跌5%，截至昨晚香港時間11時跌幅始收窄至1.6%。

不過，因應美國債息掉頭向下，刺激金融股向好。當中摩根大通（美：JPM）及高盛（美：GS）分別升1.6%及1.5%，並帶動道指向好。

另一道指重磅股波音昨晚公布第三季營收數據，季內受到國防、航太及安全部門虧損27.98億美元拖累，整體虧損按年擴大29倍，達32.75億美元。期內該集團的自由現金流則由負轉正，達29.06億美元。截至季尾其手上訂單金額達3810億美元。波音展望今年現金流維持正面。該公司股價曾升超過0.8%，到昨晚香港時間11時轉跌1.3%。

至於歐洲市場方面，市場正觀望歐洲央行將於今天落實加息0.75厘，並着手縮表。歐洲三大指數則表現向上，英國富時100、法國CAC及德國DAX指數，截至昨晚香港時間11時，分別升0.4%、0.3%及0.9%。

（綜合報道）

[國際金融]