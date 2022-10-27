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自動駕駛公司Mobileye上市飈33％

【明報專訊】英特爾旗下自動駕駛技術公司Mobileye周二為上市價定價，估值接近170億美元（1326億港元），Mobileye發售4200萬股，每股定價21美元，較原本定下的上市價範圍18至20美元為高。昨晚開市初段，Mobileye股價曾大升33％，報28.01美元，據Dealogic的數據，Mobileye是去年12月以來首隻定價高於上市價範圍的大型新股。今次上市集資8.61億美元（約67.2億港元），另透過私人配售向投資公司General Atlantic售股籌集1億美元。

據報道，英特爾去年曾打算以估值500億美元安排Mobileye上市。即使按目前的較低估值計算，Mobileye估值仍近170億美元，為美國今年估值最高的新股，及1月以來的首隻大型科技新股。不過，大部分市場人士仍相信新股市場難有起色。未計算Mobileye，美國股票市場今年僅集資74億美元，較2021年大跌94%。日用食品送遞公司Instacart，上周才推遲其上市計劃。

Mobileye自稱完全自動駕駛技術只是剛開發，但其「輔助司機」技術去年已帶來14億美元的收入。公司淨虧損由前年的1.96億美元縮減至7500萬美元，Mobileye的財務狀况已遠較其他早前已上市的自動駕駛技術公司為佳。英特爾及協助其分拆上市的投資銀行已採取審慎態度，只售出Mobileye的5%股權，同時在上周路演之前向兩個基石投資者售股。

（綜合報道）

[國際金融]