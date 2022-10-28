二十大後不明朗 大摩最熊12200點 內地與港股匯跑輸亞洲 外資對後市續審慎

明報記者 蕭嘉聰

市場預期美國聯儲局有機會於12月放慢加息步伐至0.5厘，美匯指數回軟，昨日曾跌穿110至1個月低位，美國10年期國債孳息率亦曾短暫跌穿4厘關，帶動區內股匯市場普遍向上。惟港股及A股表現乏力，恒指本周以來仍要跌4.8%（見表1），上證指數亦跌1.8%，二十大後投資市場負面情緒未見減退。

北水連續16日流入港股

雖然人行及外匯局頻頻釋出維穩信號，市場更傳出人行干預匯市支持人民幣的消息，不過人民幣匯價只急彈一日後已走弱，人民幣昨兌美元收市報7.23，跌0.8%，相對韓圜及新台幣同急彈逾0.5%。

大摩昨日亦發報告唱淡港股及A股，認為內地政策或出現真空期，加上地緣政治風險，短期宏觀及微觀政策不明朗。有證券界人士認為，港股近年與內地關係密切，現時更受內地政策陰霾籠罩，投資者一直承受過高風險。

國指昨日同樣高開低走，收市升25點或0.49%，報5242點；恒生科技指數收報2989點，升1.11%。大市成交金額1229億元，連續3日縮減，北水繼續南下，連續第16日流入港股，昨錄得55.7億元淨流入。截至昨晚9時30分，恒指夜期報15,450點，高水22點。

內房續捱沽 碧桂園挫8%

承接周三晚中概股升勢，資金換馬至科技股，「ATMXJ」齊漲，京東（9618）升勢最強，收市升5.9%至157.1元；阿里巴巴（9988）收市報64.85元，升4.1%；美團（3690）及騰訊（0700）分別升1.6%及0.76%；小米（1810）升0.5%。不過，內房仍捱沽，碧桂園（2007）挫8.3%至1.21元；龍湖（0960）及綠城中國（3900）亦跌逾5%。

大華繼顯：投資者承受過高風險

大華繼顯執行董事梁偉源認為，香港經濟現已過於依賴內地，股市亦由中資股主導，令內地清零政策繼續左右股市表現。至於外圍因素如美國加息或是GDP等，影響相對較微，認為如果內地開關有望，股市定可迎來升浪。

他又稱，投資者過去已承受過高風險，雖然外圍風險胃納增強，但港股前景非常不明朗，難以繼續觀望走勢，認為現時更應止蝕，以免承受大量風險，不單是外資，本地資金亦不斷流出港股。