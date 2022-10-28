政策真空期美大選地緣風險 或加劇波動

大摩指出，基於宏觀及微觀政策方向、地緣政治及清零政策的不確定，風險溢價更高，因此調低內地及香港股市目標。周日二十大閉幕後市場波動加劇，亦反映市場對離岸中資股更高的風險溢價，在岸風險溢價則相對較低。

按大摩調低後的基本預測，國企指數、MSCI中國指數及內地滬深300指數的明年中目標，只較現水平稍高10%至16%（見表2）；中資股為MSCI新興市場及MSCI亞太地區（日本以外）指數的主要組成部分，因應對中資股審慎取態，大摩對兩項股指的審慎立場一致。

該行認為，由於市場繼續爭論內地政策重點、經濟及社會議程方向，以及地緣政治風險，面對短期宏觀及微觀政策的不明朗，中短線股市更高機率維持高度波動。同時，現在直到下一個里程碑事件，包括12月中央經濟工作會議及明年3月全國人民代表大會，有可能出現政策真空期，將對市場構成壓力。加上臨近美國中期大選，增加地緣政治緊張局勢的不確定，以及疫情在多個城市爆發拖累第四季企業盈利及經濟增長。因此並不鼓勵近期增持中資股。該行維持中資股「與市場同步」評級。