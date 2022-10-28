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大唐發電股東擬減持 觸發中資電力股崩盤

【明報專訊】昨日中資電力股大崩盤，當中大唐發電A股（滬：601991）在公布股東計劃減持後，H股（0991）暴瀉近三成，華電國際（1071）跌11%，華能國際（0902）及中國電力（2380）雙雙跌近9%（見表3）。大唐發電昨日收市後發布第三季業績，續蝕6.36億元（人民幣，下同），基本每股虧損為0.0509元；扣除非經常性損益後淨虧損8.42億元；第三季營業收入按年升27.84%至316.52億元。

大唐H股暴瀉近三成

大唐發電首3季首3季多賺418.54%至7.64億元；扣除非經常性損益後賺2.92億元，按年跌48.07%，首3季營業收入按年升15.86%至872.49億元。大唐發電於10月26日公布，股東天津津能計劃於公告日起的15個交易日後的6個月內，經集中競價交易方式減持大唐發電不超過1.8億股份，佔總股本不多於0.97%。

花旗重申華能「沽售」評級

至於華能國際則遭到大行唱淡，花旗重申對其「沽售」評級，但是將目標價提升7%至每股3元；該行指公司的燃煤電廠盈利能力低；在2022年目標增加8,030兆瓦可再生能源產能或造成下行壓力；股息收益率亦無吸引力。

瑞信削華能目標價近半

至於瑞信亦將華能投資評級由「跑贏大市」一下子降至「跑輸大市」，目標價由4.6元下調至2.7元。該行指出，華能第三季虧損9.34億元，較該行預期的接近收支平衡為差，主要是由於燃料成本控制較預期惡化，並最新預期華能今年全年將錄虧損，明年及2024年每股盈利預測亦下調46%至51%，以反映較高煤炭成本假設及利用率下降等不利因素。

此外，龍源電力（0916）昨日亦受到拖累，全日跌近2.7%。公司首三季純利按年減少9.33%至53.62億元，首三季收入按年增9.41%至302.12億元，其中風電分部收入按年增6.5%至201.47億元；火電分部收入按年增15.37%至94.4億元；其他分部收入按年增39.17%至6.08億元。