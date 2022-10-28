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中壽上季少賺24％ 首3季新業務價值跌15%

【明報專訊】中國人壽（2628）公布，截至今年9月底，首3季股東應佔盈利311.17億元（人民幣，下同），按年跌35.8 %；新業務價值跌15.4%，上半年則跌13.8%；實現總投資收益1425.65億元，總投資回報率4.03%；淨投資收益1456.86億元 ，按年升4.7%，淨投資收益率4.12%。集團表示，利潤減少主要原因是權益市場波動加劇，投資收益下降。

期內，集團實現保費收入5541.05億元，按年升0.1%；新單保費1713.38億元，按年升6.3%；首年期交保費913.70億元 ，按年持平，其中10年期及以上首年期交保費386.94億元，按年升4.9%。短期險保費670.66億。續期保費3827.67億元。退保率0.74%，按年跌0.19個百分點。

稱內房敞口佔資產不足1%

單計第三季業績，中壽收入錄1727億元，按年下跌1.4%；股東應佔盈利57.01億元，按年下跌24.2%。每股基本收益0.2元。

集團管理層稱，在國際複雜的環境下，行業的下行壓力大，雖然長線有良好的發展機遇，惟短期發展仍有面臨壓力。國內債券利率一直處於低位水平，固定收益類資產配置壓力加大，加上股票市場持續調整，公開市場權益品種投資收益繼續受壓。不過，集團強調，其投資審慎，偏好風險較低的投資策略，因此敞口有限，而針對內房的敞口佔總資產不足1%。