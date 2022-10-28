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百威亞太上季少賺14％ 股價急揚7％

標籤：經濟

【明報專訊】啤酒股百威亞太（1876）首3季純利按年升8.7%至9.25億美元，啤酒銷量錄得72.72億公升，按年上升1.4%。單計第三季，純利按年下跌13.8%至3億美元，總銷量則升6.3%。百威亞太首席執行官及聯席主席楊克表示，在內地二十大會議前夕，9月夜場重開率再跌至65%，中餐館維持95%，由於疫情管控措施更嚴格，亦拖累高檔及超高檔產品渠道銷量在9月按年下跌。

集團昨日開市前公布季績，表現勝預期帶動股價向上，升6.8%至17.94元，以近全日高位收市。百威在內地首3季的銷量下跌2.2%，收入亦減少1.5%，每百升收入增加0.5%。集團表示，第三季度疫情限制主要集中於集團高端業務重地，包括東南、華北及西北地區。

疫情限制集中高端業務重地

楊克表示，內地疫情對集團首季的渠道及地域組合帶來明顯打擊，至6月底已重開約91%夜場及98%餐廳渠道，6月的銷量更錄得高單位數增長，7月夜場渠道的重開率分別回落到75%至80%，中餐館亦略跌至95%。

楊克強調，長線來看仍看好內地市場表現，主要受中產階級增長以及人均可支配收入上升所帶動，有助行業高檔化發展。他認為，啤酒行業的防守性較高，情况同樣亦適用於高檔產品，即使第三季內地加強疫情管控措施，集團高檔及超高檔產品收入在第三季及首3季，按年及較疫情前仍錄得增長。