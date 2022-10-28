中石油中海油上季盈利飈七至九成

中石化油服第三季扭虧為盈

按中國企業會計準則，中海油首3季淨利潤1087.68億元，按年大幅增加1.06倍。營業收入3111.45億元，增長78.97%。集團第三季實現總淨產量1.57億桶油當量，按年上升8.8%。

受國際油價上升和銷量增加，中海油首3季油氣銷售收入2658.9億元，按年上升67.6%。其間平均實現油價為每桶101.4美元，按年上升55.8%。受惠市場供求影響帶來的價格上漲，平均實現氣價每千立方英尺8.14美元，按年上升20.2%。

中海油早前傳出計劃出售價值逾200億元的英國北海油田資產，集團表示，不會刻意退出某一個項目，但有合適的機會可以商談。中海油又稱，俄烏戰爭影響全球油氣供求，集團強調目前無計劃減少產量，會維持成本競爭優勢。

中海油：目前無計劃減少產量

中石油今年首3季淨利潤1202.71億元，按年增長60.1%。營業收入2.46萬億元，增30.6%。期內，集團原油平均實現價格每桶95.19美元，按年升51.9%；國內天然氣平均實現價格為每千立方英尺7.78美元，增31.2%。國內原油產量5.77億桶，增2.7%；可銷售天然氣產量3.3萬億立方英尺，增長5.1%；油氣當量產量11.26億桶，增長3.9%。

部分海外項目產品分成減少，中石油第三季海外原油產量為1億桶，按年下降0.6%。可銷售天然氣產量1489億立方英尺，增長3.5%。整體原油產量6.77億桶，按年增2.2%；可銷售天然氣產量增5%，油氣當量產量則增3.5%。