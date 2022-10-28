大新銀行推稅貸 年息最低1.18厘

貸款額1萬至10萬 還款期12個月

鄧子健稱，在疫情下，雖然去年稅貸成績符合預期，惟僅與前年持平。隨最新的失業率數字下跌，本港勞動市場興旺，料今年稅貸市場在申請個案及金額上有雙位數字增長。政府放寬至「0+3」檢疫政策後，整體信用卡業務錄得顯著升幅，尤其是在航空卡簽帳方面，預期今年該行的私人貸款業務將錄單位數增長。另外，申請稅貸客戶如同時成功申請指定銀行產品或服務，最多送6.8萬ANA里數，可兌換4張日本來回經濟客位機票。

另一方面，星展香港表示，在疫情放緩及政府推出支援措施下，中小企貸款需求上升，今年上半年貸款錄得高單位數增長，下半年則錄低單位數增長。由於過往較大部分貸款增長來自內地，惟內地經濟疲弱，貸款利率亦相對較低，令跨境貸款需求減弱，料貸款全年僅有低單位數增長。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，金管局最近推出的商業數據通（CDI）有助該行取得中小企的貿易數據，以「度身訂做」提供貸款。

星展：料全年貸款僅低單位數增長

不過，張續稱，目前CDI覆蓋的數據較為有限，但相信現時仍屬發展過程，日後數據庫增加後會更便利銀行及中小企。該行推出中小企專屬「免收費」開戶，豁免電匯手續費、本地轉匯交易費及轉數快手續費等。