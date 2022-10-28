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全年派息減 香港寬頻：保留資金投資還債

標籤：經濟

【明報專訊】香港寬頻（1310）昨日公布截至8月底止的2022財年業績，全年收入按年升逾1％至116.26億元，經調整後純利升20％至9.05億元，經調整後EBITDA按年升2％至26.09億元。每股末期股息少派47％至20仙，全年股息少派22％至60仙。香港寬頻同日修訂派息政策，目標派息率由過往約九成下調至不少於75％。持股管理人及執行副主席楊主光在業績記者會上表示，外圍市場風高浪急，公司股東一致認為保留資金用作投資及提前償還債務。

全年經調整後純利升20％

持股管理人及策略總裁陳穎儀表示，現時已進入環球利率上升周期，息口高企，留有現金能加快還債。陳又稱，每年派息將按業績表現及當時是否存在投資機遇而定，透露現時銀行手頭現金有約10億元，未來公司將保留資金靈活性，相信有助降低利息成本。

電商業務重心將轉攻B2B

至於成立近兩年的電商業務Home+，楊主光表示，正與各股東進行內部「檢討」及審視數據，預期未來發展重心將由B2C轉至B2B，因為該領域的前景及盈利貢獻較高，繼續與馬會等NGO機構合作。楊續稱， B2C電商物流運輸及倉儲較複雜，營運成本較高，稱「一張單不過600元難賺錢，未來將減少300元、400元有關免運服務」。楊又稱，年內Home+ 銷售額錄得增長，GMV達數億元。

年內住宅ARPU（計及疫境同行）按年跌3％至184元，截至8月底止住宅上客量達89.7萬戶，按年淨增1.1萬戶。

楊主光表示，年初時受第五波疫情影響銷售、裝機等活動，因此未能達到去年提出的100萬戶上客目標。楊預計，未來一年可淨增約3萬至4萬戶。香港寬頻昨日收報5.83元，績前微升0.9％。