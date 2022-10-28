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歐央行再加息0.75厘 市場料加息幅度將放緩

【明報專訊】歐洲央行連續第二次議息會議，將三大關鍵利率各上調0.75厘。隔夜存款利率上調至1.5厘，是2009年以來最高。主要再融資利率上調至2厘，邊際貸款利率上調至2.25厘。歐央行預告，仍繼續加息，以確保通脹回落至2%的中期目標。不過，當局刪去「未來幾次會議」將會加息等字眼，形容「在消除貨幣政策寬鬆方面取得顯著進展」，分析認為歐央行的語氣不及此前「鷹派」。交易員減少對歐洲央行未來加息幅度的押注。貨幣市場預期，明年隔夜存款利率的峰值，將在2.75厘以下；相比上周，交易員押注利率在3.25厘以上才見頂。

歐元兌美元再跌穿1算

歐元兌美元昨晚一度跌0.9%，再次跌穿1算。對於還會加息多少次，歐洲央行行長拉加德昨表示，可能是幾次，具體情况在每次會議商議，無法為利率給予實際數字。野村控股外匯策略師Jordan Rochester指出，歐洲央行的鴿派，為前瞻指引的內容帶來一些靈活性，加上加拿大央行周三加息半厘，加幅比預期小，可能預示環球央行面臨轉折。

歐洲央行另決定，將更改第三輪針對性長期再融資操作（TLTRO III）的條件。在新冠疫情嚴重之際，該工具在應對價格下行風險發揮關鍵作用，如今通脹攀升，需要對其進行重新校準，以確保其與貨幣政策正常化進程一致。歐洲央行議決，由11月23日起調整適用於TLTRO III的利率，並為銀行提供額外的自願提前還款日期。

（綜合報道）

[國際金融]