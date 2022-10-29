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期指結算日 港股失守15000 沽空率降至19% 富瑞：小量資金流入

標籤：經濟

【明報專訊】港股昨期指結算日延續近日弱勢，恒指一度大跌逾600點，再見13年新低，收市失守15,000點；A股上證綜指亦跌逾2%，見近半年新低，內地與本港股市齊跑輸亞洲區內主要市場。投資界人士分析，機構投資者對中資股信心漸減，資金沽貨後短線難望大舉重臨，即使聯儲局下周一如預期確認放慢加息步伐帶動美股，港股及A股大落後情况仍難扭轉。

恒指昨接近平開後跌幅不斷擴大，午後最多跌657點，低見14,770點，再見2009年4月以來低位。恒指收報14,867點，跌567點或3.66%，相對日、韓、台亞洲主要股市，昨分別微跌約0.9%至1%，表現繼續大落後。恒指全周大跌8.3%，國指跌8.9%，同為亞洲區內表現最弱主要市場。昨日跌市成交金額1246億元，是連續第5個交易日高於1000億元。港股本周日均成交達1367億元，較對過去20個交易日平均成交不足922億元急增48%，反映新一輪跌浪沽壓龐大。

黃國英：外資短期不重臨

在新一波大跌浪展開前，港股沽空比率曾於10月10日急升至24.5%創新高，本周大跌市反而回落至最低約15%。昨沽空成交242億元，沽空比率19.4%（見圖）。惟有分析認為，大跌市沽空縮減，部分反映淡友認為再跌空間難以評估，追沽意欲下降；部分或與機構投資者減倉撤資後，對冲交易需求縮減有關，並非利好信號。

黃國英資產管理董事黃國英直言，港股表現大幅落後外圍非本周開始，只是中共二十大後投資者看不到內地經濟復蘇增長點，加劇了大市跌勢。各中資股板塊，由內房至新經濟股逐一出問題，至近日連帶相對穩健的內需股亦大跌，投資者亦難找到安心押注的股份。「沒想過（昨日）蒙牛（2319）可以一日跌10%，股王比亞迪（1211）亦急瀉（近一成）時，還可以買什麼」。

黃國英相信外資減持港股後，短期內不會大舉重臨，即使股價已跌至相當低水平，仍不建議現時入市撈底，「除非做好捱價準備」。

近日大跌市由外資減持主導，似乎成為市場共識。惟美資富瑞每周資金流報告卻顯示，中港股市在截至本周三的一周，同錄小量互惠基金及ETF資金淨流入，港股通一周亦錄約17億美元淨流入，只有滬深股通北向交易期間錄資金淨流出（見表）。

龍湖跌逾11% 藍籌最差

美國科企龍頭蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）季績前瞻指引同遜預期，拖累藍籌科技股ATMXJ同步大跌近5%至8%，內房、內需股沽售壓力亦見沉重，龍湖（0960）跌逾11%，為跌幅最大藍籌。

明報記者