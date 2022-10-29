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比亞迪上季純利急升3.5倍

【明報專訊】汽車股比亞迪（1211）第三季業績「出爐」，純利按年急升3.5倍至57.16億元（人民幣，下同），每股基本盈利1.97元，符合早前盈喜預告範圍，營業收入按年升1.16倍至1170.81億元，主要受新能源汽車銷售推動。首三季表現仍然穩健，純利按年升2.8倍至93.11億元，每股基本盈利3.2元，亦符合此前盈喜預告範圍。營業收入按年升84.4％至2676.87億元。比亞迪昨日收報165.7港元，全日跌9.8％。

股價隨大市跌近一成

相比第二季收入增長67.9%、純利升2倍，比亞迪第三季收入和純利增速明顯加快，汽車銷售增長顯著。首三季比亞迪汽車銷售118.51萬輛，按年升1.6倍。當中新能源汽車銷售按年升2.5倍至118萬輛，意味比亞迪首三季新能源汽車銷售佔絕大部分。值得留意的是，比亞迪表示，受銷售規模增加所致，首九個月營業成本按年升78.2％至2251.47億元。當中銷售費用按年增1.2倍至93.56億元，主要是售後服務費和職工薪酬增加。 研究及開發費用按年升1.1倍至108.7億元，受職工薪酬及物料消耗增加所致。另外，稅金及附加費用按年升1.5倍至44.62億元 ，主要受期內消費稅增加所致。

另外同系企業，手機設備股比亞迪電子（0285）昨日亦公布首三季業績，收入按年升7.9％至711.56億元，純利按年跌42.7％至12.36億元，毛利按年減10.4％至41.24億元，每股基本盈利0.55元。

比亞迪電子首三季純利跌43％

若單看第三季，比亞迪電子收入按年升28.3％至274.63億元，純利達6.04億元，按年升17.1%。比亞迪電子昨日收報20.1港元，全日跌4.5％。