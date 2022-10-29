蘋果上季純利創新高 看淡今季收入增長

股價早段反彈7%

蘋果股價昨日早段曾反彈7%，報155美元。公司第四季總體銷售額901.46億美元，按年增8.14%；純利207.21億美元，也創下紀錄，按年增0.83%。來自iPhone的銷售額繼續佔該公司總收入約一半，達426億美元，按年增9.7%。期內，大中華區銷售額155億美元，按年增6%，亦好過市場預期的151億美元。蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）指，若不是因美元走強，公司第四季收入本應有雙位數字增長。

庫克：強美元削增長勢頭

不過，公司第四季包括來自App Store和Apple TV+的服務業務，收入只有單位數字增長，按年增4.98%，增幅低於過去幾季的雙位數字增長。市場認為，說明該業務需求正放緩，可能會影響iPhone的銷量；同時，市場憂慮服務業務增長放緩，或影響公司前景，因隨着iPhone產品業務漸趨成熟，服務業務是公司多元化的重要發展領域。

iPhone 14系列在上個月公開發售。市場估計，iPhone 14 Pro型號將佔該系列總銷量約六成，Pro型號銷售量佔比較過去iPhone 12和13系列為高，反映iPhone 14基礎版銷售欠佳。市場亦認為，iPhone Pro型號強勁銷售，將拉高iPhone平均售價，從而抵消整體iPhone銷售可能表現疲軟所帶來的影響。今次蘋果沒有就截至今年12月底的2023財年第一季提供財政預測和指引。不過，公司估計第一季收入增幅將較上季低。