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蘋果上季純利創新高 看淡今季收入增長

標籤：經濟

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）公布截至9月底第四季業績，收入及純利均創新高及勝預期，但過去一直高增長的服務收入只升5%，至192億美元（見圖），公司稱是因為美元強勢影響海外收入，以及網上遊戲和廣告放緩所致。公司預計，截至12月份財季的收入增幅將較上季的8%還要低。第四季iPhone銷售勝預期，公司指出，iPhone 14 Pro型號的生產短期供不應求，又指正應對Apple Watch Ultra需求強勁而帶來的供應緊張問題。

股價早段反彈7%

蘋果股價昨日早段曾反彈7%，報155美元。公司第四季總體銷售額901.46億美元，按年增8.14%；純利207.21億美元，也創下紀錄，按年增0.83%。來自iPhone的銷售額繼續佔該公司總收入約一半，達426億美元，按年增9.7%。期內，大中華區銷售額155億美元，按年增6%，亦好過市場預期的151億美元。蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）指，若不是因美元走強，公司第四季收入本應有雙位數字增長。

庫克：強美元削增長勢頭

不過，公司第四季包括來自App Store和Apple TV+的服務業務，收入只有單位數字增長，按年增4.98%，增幅低於過去幾季的雙位數字增長。市場認為，說明該業務需求正放緩，可能會影響iPhone的銷量；同時，市場憂慮服務業務增長放緩，或影響公司前景，因隨着iPhone產品業務漸趨成熟，服務業務是公司多元化的重要發展領域。

iPhone 14系列在上個月公開發售。市場估計，iPhone 14 Pro型號將佔該系列總銷量約六成，Pro型號銷售量佔比較過去iPhone 12和13系列為高，反映iPhone 14基礎版銷售欠佳。市場亦認為，iPhone Pro型號強勁銷售，將拉高iPhone平均售價，從而抵消整體iPhone銷售可能表現疲軟所帶來的影響。今次蘋果沒有就截至今年12月底的2023財年第一季提供財政預測和指引。不過，公司估計第一季收入增幅將較上季低。