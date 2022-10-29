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受累經營費大漲 中石化上季少賺38%

標籤：經濟

【明報專訊】中石化（0386）昨日公布第三季純利128.33億元（人民幣，下同），按年跌37.9%，主要反映期內採購原油、產品及經營品費大升21%的負面影響；同期營業收入8411.96億元，按年升13.5%。若計首三季，中石化純利為566.60億元，按年減少5.6%；營業總收入2.45萬億元，按年升22.56%。

勘探及開發業務方面，期內原油及天然氣實現價格分別為每桶94.24美元，以及每千立方英尺7.54美元，按年升幅分別為54.6%及11.9%。

首三季純利減5.6%

中石化首三季實現油氣當量3.63億油當量，按年升2.3%，其中原油產量2.11億桶，按年升1%；天然氣產量9138億立方英尺，按年升4.1%，整個業務前三季稅息前利潤達462.45億元。

煉油業務方面，集團前三季度加工原油1.8億噸，按年跌5.6%；生產成品油1.03噸，當中柴油產量按年升4.7%；期內業務稅息前利潤206.45億元。化工業務則面對高成本、高庫存及低毛利局面，令期內錄得稅息前虧損10.61億元。

中石化首三季集團資本開支達1040億元，當中勘探及開發業務涉及516億元，煉油業務及化工業務分佔136億元及295億元。此外，中石化宣布，呂亮功已獲委任為集團高級副總裁。