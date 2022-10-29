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聯通首三季多賺21％ 收入純利創新高

【明報專訊】中國聯通（0762）公布首三季營運數據，單計第三季純利按年升25%至47.1億元（人民幣，下同），營業收入877.17億元，按年升9.22%。其中服務收入786.83億元，按年升6.75%。首三季營業收入及純利均創上市以來同期最高水平，當中雲業務相關收入增長繼續跑出 。

雲收入按年急升1.4倍

聯通首三季純利按年升21.2％至156.67億元，營業收入升8％至2639.78億元，除息稅、折舊攤銷前溢利（EBITDA）升1.9％至767.35億元。季內核心業務服務收入按年升7.8％至2396.54億元，當中產業互聯網業務收入按年升三成至531.5億元，佔服務收入比重達22.2%。中國聯通昨日收報3.32港元，全日跌2.1％。

中聯通表示首三季「大聯接」用戶、即流動、固網寬頻、本地電話、物聯網終端連接數及組網專線用戶規模累計達8.42億戶，再創新高，當中5G套餐用戶達2.01億戶，推動移動服務收入實現1273.56億元，按年升3.3%。至於固網寬帶接入業務收入按年升3.9％至346.42億元。季內物聯網終端連接數達到3.66億個，物聯網業務收入按年升35.6％至61.68億元。產業互聯網業務方面，當中聯通雲收入按年升1.4倍至268.7億元， IDC（互聯網數據中心）收入升12.9％至186.13億元。「大數據」收入按年升56.3％至27.73億元。