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內銀靠減撥備 上季純利增長提速 淨息差普遍降 中行招行不良貸款率升

標籤：經濟

【明報專訊】多家大型內銀昨日公布第三季業績，雖然各行純利均按年上升中單位數，較第二季的低單位數略有提速，不過，不少是由於信用減值損失按年減少撥備帶動；受期內淨利息收入增長放緩，或手續費收入倒退影響，除受惠海外業務息差利好的中國銀行（3988），其他三大行營業收入按年錄得下跌。分析指出，內銀股價受經濟前景影響較大，目前股價已提早反映了悲觀情緒，料後市走勢與市場氣氛關係會較大。

明報記者 歐陽偉昉

為扶助房地產市場，8月人行將與按息相關的5年期以上市場報價貸款利率（LPR）下調0.15厘，1年期LPR亦降0.05厘，拖累內銀淨利息收益率繼續向下，例如農行（1288）首3季淨利息收益率下跌0.16厘至1.96厘，較上半年淨息差亦收窄0.06厘，雖然客戶貸款餘額按年約14.55%增長，惟首3季淨利息收入增長只有4.27%，單計第三季則只有1.01%。

LPR降 拖累淨利息收益率

向來被視為零售業務較強，淨息差較佳的招商銀行（3968），首3季淨利息收益率按年跌0.07厘至2.41厘，較上半年收窄0.03厘，該行表示，息差收窄主要受生息資產收益率按年下降的影響，除了LPR多次下調加上融資需求疲弱，令貸款收益率下行，亦受近年利率中樞下移，令債券投資收益率同步下降。

資產質素方面，各大內銀截至第三季末的不良貸款率，除中行、招行略見上升，其餘大行都錄得按年略跌；同時除建行（0939）外，各行信貸減值損失在第三季按年均減少，其中工行（1398）少撥34.72%，交行（3328）和農行少撥24.36%和16.35%，均有助純利錄得按年增長。

多家大行未披露內房不良貸款

第三季內地房地產債務違約問題持續，多家大行未有在第三季披露個別行業不良貸款詳情，不過招行公布，截至第三季末的房地產企業不良貸款率為3.32%，較第二季末惡化0.5個百分點，該行解釋，因為房地產貸款規模下降和不良處置周期長，房企不良貸款率階段性上升，但是房地產貸款風險總體可控，房企不良貸款生成在首3季亦按季錄得下降。

內地為扶助經濟降低銀行放貸利率，影響內銀利息收入能力，股價下半年持續疲弱，建行6月底至今累跌16.6%。第一上海首席策略師葉尚志認為，經濟前景走弱對內銀股價會有影響，惟悲觀情緒已在股價反映，第三季內地經濟增長已見穩定，政府亦加強支持經濟增長措施，若第四季經濟好轉將有助內銀股價表現，相信目前走勢會跟隨市場氣氛為主。