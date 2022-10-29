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中銀上季淨利息收入升38%

標籤：經濟

【明報專訊】受惠港元拆息上升，令本港銀行淨息差擴闊，中銀香港（2388）公布第三季淨利息收入為116.33億元，按年上升37.98%，帶動提取減值準備前的淨經營收入，按年急升1.26倍至147.94億元，而提取減值準備前的經營溢利則按年上升83.72%，至106.6億元。

期內淨息差擴闊至1.54厘

計入外匯掉期合約影響，中銀香港第三季淨息差為1.54厘，按年大幅擴闊0.44厘，按季則擴濶0.35厘，惟期內負債成本較低的支儲存款（CASA）佔比按季下降5.1個百分點，至56.6%。淨服務費及佣金收入按年下跌19.93%至23.66億元，經營支出則按年下跌1.22%至41.34億元。

截至季末，中銀客戶貸款總額為1.67萬億元，按年增4%，惟按季降1%，而客戶存款總額為2.41萬億元，按年增5%，按季持平。

中銀第三季減值準備錄得淨回撥1700萬元，去年同期錄4.21億元撥備，主要由於信貸風險承擔下降及若干客戶內部評級變化影響，令風險承擔減值準備錄得淨回撥，抵消了更新預期信用損失模型參數導致淨撥備的影響。期末該行特定分類或減值貸款比率為0.47%，按季微升0.01個百分點，按年則上升0.18個百分點。

富瑞稱讚中銀香港第三季淨息差強勁，明年料可達1.6厘至1.7厘，帶動市場預期上修，料對股價會有正面影響。該行指中銀香港為美加息主要受益者，資產質量風險有限，重申為該行首選，予35元目標價和「買入」評級。