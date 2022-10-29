港交所推碳排放交易平台Core Climate

暫時只供企業金融機構交易

據了解，Core Climate的碳信用產品來自全球各地經國際認證的碳項目，包括碳避免、減碳及碳消除項目；所有於Core Climate上市的項目均經認證及符合國際標準，例如Verra核證減排標準VCS（Verified Carbon Standard）。平台交易時段為每日上午9時至下午6時，但暫時只供企業、金融機構交易，未來再研究是否適合散戶參與。

廣州碳交所為合作伙伴

蘇盈盈指出，平台暫時未收取任何費用，而廣州碳交所是其中一個合作伙伴，幫助港交所設立Core Climate，以面向大灣區和國際進行碳交易。

港交所行政總裁歐冠昇表示，這一代最迫切的議題是應對氣候危機，必須果斷採取行動，加強地區和國際合作，而資本市場在其中發揮極其重要的作用；港交所應利用自身獨特優勢，建立充滿活力和可持續發展的自願碳市場。翻查資料，廣州碳交所早於2012年已成立，但根據網站的數據顯示，10月份以來的單日成交額未曾超過七位數字，昨日成交額更為37.8萬元人民幣。