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港交所推碳排放交易平台Core Climate

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）昨正式推出Core Climate，平台會以港元和人民幣方式交易，參與者可透過平台獲取產品信息、持有、交易、交收及註銷自願碳信用產品。港交所市場聯席主管蘇盈盈表示，市場上對碳交易有需求，因愈來愈多人提高對ESG的意識，故發展這平台連接大灣區與國際參與者，暫時未知首日市場反應，但平台提供多項覆蓋太陽能、風能等不同資產類別的產品，以供參與者進行碳交易。

暫時只供企業金融機構交易

據了解，Core Climate的碳信用產品來自全球各地經國際認證的碳項目，包括碳避免、減碳及碳消除項目；所有於Core Climate上市的項目均經認證及符合國際標準，例如Verra核證減排標準VCS（Verified Carbon Standard）。平台交易時段為每日上午9時至下午6時，但暫時只供企業、金融機構交易，未來再研究是否適合散戶參與。

廣州碳交所為合作伙伴

蘇盈盈指出，平台暫時未收取任何費用，而廣州碳交所是其中一個合作伙伴，幫助港交所設立Core Climate，以面向大灣區和國際進行碳交易。

港交所行政總裁歐冠昇表示，這一代最迫切的議題是應對氣候危機，必須果斷採取行動，加強地區和國際合作，而資本市場在其中發揮極其重要的作用；港交所應利用自身獨特優勢，建立充滿活力和可持續發展的自願碳市場。翻查資料，廣州碳交所早於2012年已成立，但根據網站的數據顯示，10月份以來的單日成交額未曾超過七位數字，昨日成交額更為37.8萬元人民幣。